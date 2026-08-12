Ukrainos žvalgyba: Rusija įšaldė „Kinžal“ raketų gamybą

Vietoj jų Maskva didesniais kiekiais gamina kitas raketas ir, atrodo, kad ketina tęsti atakas be jokių pertraukų. Apie tai rašo naujienų portalas „RBC-Ukraine“, remdamasis karinės žvalgybos (HUR) vado pavaduotoju Vadymu Skybyckiu.
Generolo teigimu, pagrindinė „Kinžal“ raketų problema yra jų tikslumas. Kad raketa būtų veiksminga, nuokrypis nuo tikslo neturėtų viršyti 5–7 metrų. „KInžal“ atveju jis esą siekia 30 metrų ar daugiau.
„Sunkiai galėtume prisiminti atvejį, kada ši raketa būtų tiksliai pataikiusi į savo taikinį“, – sakė V. Skybyckis.
Rusija, anot jo, sustabdė ne tik „Kinžal“ gamybą. Nuo balandžio mėnesio Rusija esą nebegamina ir viršgarsinių sparnuotųjų raketų „Ch-32“. Kyjivo duomenimis, Maskva jų nebenaudoja atakoms. Ši raketa yra modernizuota sovietinės „Ch-22“ versija. Jos veikimo nuotolis siekia apie 600–1 000 km, o greitis yra maždaug 4,5–5 kartus didesnis už garso greitį (apie 5,4 tūkst. km/h).
Pasak Suomijos naujienų žurnalo „Verkkouutiset“, Rusija lėšas, komponentus ir raketinį kurą iš abiejų šių programų nukreipia į kitus projektus. V. Skybyckio teigimu, Rusija koncentruojasi į ginklų sistemas, kurios, jos vertinimu, yra efektyvesnės ir kurioms pakanka turimų komponentų.
Dabar, pavyzdžiui, daugiau gaminama balistinių raketų 9M723, skirtų „Iskander M“ sistemoms. Liepą buvo planuota pagaminti 60 vienetų, tačiau pagaminti 65. Rugpjūtį jų esą planuojama pagaminta dar 60. Rusijos ginkluotųjų pajėgų atsargose rugpjūčio 5 d. iš viso buvo apie 130 šių raketų.
Auga ir kitų modelių gamyba. Liepą tolimojo nuotolio sparnuotųjų raketų “Ch-101” mėnesio gamybos planas Rusijoje esą įvykdytas 140 proc. Raketų „Kalibr“ atveju šis rodiklis buvo 111 proc., o raketų “Ch-35” - net 200 proc., nurodė Ukrainos karinės žvalgybos vado pavaduotojas.
Pasak V. Skybyckio, liepos mėnesį Rusija panaudojo 198 balistines ir hipersgarsines raketas – tai didžiausias skaičius per šiuos metus. Sparnuotųjų raketų, tokių kaip „Ch-101“, „Kalibr“ ir „Ch-32“, paleidimų skaičius liepą pasiekė 153 – tai antras didžiausias rodiklis po vasario mėnesio.
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