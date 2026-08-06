Ukrainos žvalgyba: Rusija planuoja Voronežo srityje dislokuoti Šiaurės Korėjos raketų dalinį

Kaip rašo naujienų portalas „Meduza“, pasak A. Černiako, šis dalinys, kuriame tarnauja apie 90 žmonių, bus įtrauktas į Rusijos 112-ąją raketų brigadą. Jis teigė, kad dalinys galėtų gauti iki 120 Šiaurės Korėjos balistinių raketų ir šešias paleidimo platformas, kurios būtų naudojamos Ukrainai pulti, pridurdamas, kad Pchenjanas jau išsiuntė į Rusiją naują 40 raketų „KN-23“ ir „KN-24“ partiją kartu su personalu.
A. Černiakas paaiškino, kad dislokavimo planai ir galutinis raketų skaičius turėtų būti nustatyti per kitą mėnesį vyksiančias derybas.
Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha pareiškė, kad Šiaurės Korėjos raketų paleidimo įrenginiai taptų teisėtu taikiniu, jeigu Rusija juos dislokuotų smūgiams prieš Ukrainą vykdyti. „Visų pirma, šie paleidimo įrenginiai, jeigu būtų dislokuoti, turi būti sunaikinti. Jie iš karto taps teisėtu kariniu taikiniu, todėl mūsų kariuomenė atitinkamai sureaguos“, – sakė jis.
Liepos pabaigoje Rusija pirmą kartą per pastaruosius 12 mėnesių panaudojo Šiaurės Korėjos balistines raketas smogti Ukrainai. Pasak A. Černiako, smūgiui buvo panaudotos raketos iš naujos 40 vienetų partijos. Prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė, kad Šiaurės Korėjos balistinė raketa buvo panaudota smūgiui prieš Radušnę netoli Kryvij Riho, kurio metu žuvo daugiavaikė šeima.