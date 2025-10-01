Uraganas „Melissa“ kėsinasi smogti Jamaikai

Manoma, kad „Melissa“ bus stipriausia salai smogusi audra nuo tada, kai prieš 174 metus pradėti registruoti tokie duomenys.
Sinoptikai teigė, kad audra turėtų pasiekti sausumą antradienio rytą ir įstrižai kirsti salą, praūždama nuo Šv. Elžbietos parapijos pietuose iki Šv. Onos parapijos šiaurėje.
Likus kelioms valandoms iki audros, vyriausybė, perspėjusi apie gresiančią katastrofišką žalą, pareiškė, kad padarė viską, ką galėjo, kad pasiruoštų stichijai.
„Regione nėra infrastruktūros, kuri galėtų atlaikyti 5 kategorijos (uraganą), – sakė Jamaikos ministras pirmininkas Andrew Holnessas (Endrius Holnesas). – Dabar klausimas yra atsigavimo greitis. Tai yra iššūkis.“
Dar prieš audrą buvo pranešta apie nuošliaužas, virstančius medžius ir daugybę elektros tiekimo sutrikimų. Jamaikos pareigūnai perspėjo, kad valymo darbai ir žalos vertinimas vyks lėtai.
Prognozuojama, kad Pietų Jamaikoje bangos gali siekti iki keturių metrų aukštį, todėl pareigūnai nerimauja dėl poveikio kai kurioms pakrantėje įsikūrusioms ligoninėms.
Sveikatos apsaugos ministras Christopheris Tuftonas (Kristoferis Taftonas) sakė, kad kai kurie pacientai buvo perkelti iš pirmo į antrą aukštą „ir (mes) tikimės, kad to pakaks, jeigu kiltų pacientų antplūdis“.
Karibuose per uraganą jau žuvo septyni žmonės: trys Jamaikoje, trys Haityje ir dar vienas – Dominikos Respublikoje, o dar vienas asmuo ten tebėra dingęs.
Jamaika ruošiasi katastrofai
Uraganas buvo maždaug už 240 km į pietvakarius nuo Kingstono ir už maždaug 530 km į pietvakarius nuo Gvantanamo įlankos Kuboje.
Pasak JAV nacionalinio uraganų centro (NHC) Majamyje, maksimalus ilgalaikis vėjas, kurio greitis siekė 78 metrus per sekundę, judėjo šiaurės-šiaurės rytų kryptimi 0,8 metro per sekundę greičiu.
„Mes tai įveiksime kartu“, – sakė Jamaikos meteorologijos tarnybos vyriausiasis direktorius Evanas Thompsonas (Evanas Tompsonas).
Netoli Kingstono įsikūrusios humanitarinės pagalbos organizacijos „Mercy Corps“ patarėjas Colinas Bogle'as (Kolinas Boglas) teigė, kad dauguma šeimų glaudžiasi namuose, nepaisant vyriausybės nurodymo evakuoti potvynių paveiktas bendruomenes.
„Daugelis niekada anksčiau nėra patyrę nieko panašaus ir nežinomybė gąsdina, – sakė jis. – Yra didelė baimė prarasti namus ir pragyvenimo šaltinius, būti sužeistiems ir priverstinai palikti namus.“
Jamaikos vandens ir aplinkos ministras Matthew Samuda (Metjus Samuda) teigė, kad turima daugiau nei 50 generatorių, kuriuos galima būtų panaudoti po audros, tačiau perspėjo žmones turėti švaraus vandens ir naudoti jį saikingai.
„Kiekvienas lašas bus svarbus“, – pažymėjo jis.
„Melissa“ nusitaikė ir į Kubą
Tikėtina, kad galingas uraganas „Melissa“ vėlų antradienį taip pat pasieks rytinę Kubos dalį.
Granmos, Kubos Santjago, Gvantanamo ir Holgino provincijose paskelbtas įspėjimas dėl uragano, o Tunase – įspėjimas dėl atogrąžų audros.
Prognozuojama, kad lai kuriose Kubos dalyse iškris iki 510 mm kritulių, o pakrantėje kils didelės bangos.
Kubos pareigūnai pirmadienį pranešė, kad iš regiono, įskaitant antro pagal dydį salos miesto Santjago, evakuoja daugiau nei 600 tūkst. žmonių.
„Melissa“ taip pat praūžė pro pietinius Haičio ir Dominikos Respublikos regionus. Haityje vis dar galioja įspėjimas dėl atogrąžų audros.
Prognozuojama, kad uraganas po Kubos pasuks į šiaurės rytus ir iki trečiadienio vakaro pasieks Bahamus.
Pietryčių ir centrinėje Bahamų dalyse galioja įspėjimas dėl uragano, o Terkso ir Kaikoso salose – įspėjimas dėl atogrąžų audros.
