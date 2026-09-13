URM: po pražūtingų potvynių Nepale, viena Lietuvos pilietė tebėra laikoma dingusia

„Dingusi Lietuvos pilietė ir toliau lieka oficialiai paskelbtame Nepalo Turizmo departamento dingusių užsieniečių sąraše“, – Eltai atsiųstame atsakyme nurodė ministerija.
Ji skelbia, kad nėra duomenų, kad būtų dingę daugiau lietuvių, dėl pagalbos kreiptasi taip pat nebuvo.
Kaip skelbė ELTA, URM kanclerė Aistė Stakėnienė rugpjūčio 27 d. pranešė, kad Nepale po pražūtingų potvynių oficialiai dingusia be žinios paskelbta viena Lietuvos pilietė. Kanclerė nurodė, kad potvyniui užklupus pasienio teritoriją, lietuvė su piligrimų grupe buvo migracijos pastate.
Ministerija anksčiau informavo, kad buvo susisiekta su dingusios merginos artimaisiais.
Mokslininkai, išanalizavę palydovines nuotraukas, skelbė, kad katastrofa įvyko, kai aukštai Himalajuose atskilo po ledynu buvusi uoliena ir nusinešė dalį ledo. Uolienų masės ir tirpstantis vanduo padidino upių vandens lygį žemiau esančiuose slėniuose. Dėl to kilo milžiniškas potvynis.
Nepalo ir Kinijos valdžios institucijos skelbė, kad potvynio aukų skaičius priartėjo prie 1,4 tūkst. Dauguma mirčių užfiksuotos Nepalo pusėje. Taip pat tebėra ieškoma dingusiųjų.
Staigus potvynis iš viso nušlavė 11 veikiančių arba statomų hidroelektrinių, taip pat saulės energijos įrenginį. Tarp dingusiųjų yra šimtai darbininkų. Manoma, kad daugelis jų vis dar įstrigę šių objektų tuneliuose ir šachtose.
Jungtinių Tautų (JT) duomenimis, vien tik pastatams padaryta žala siekia 158 mln. JAV dolerių. Nepalo vyriausybė nurodė, kad atstatymo išlaidos sieks kelis milijardus dolerių.
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