Ursula von der Leyen ragina Izraelį persvarstyti savo planą dėl Gazos

„Izraelio vyriausybės sprendimas dar labiau išplėsti karinę operaciją Gazoje turi būti persvarstytas“, – sakė ji socialiniame tinkle „X“.
Ji taip pat paragino islamistus paleisti visus įkaitus ir leisti nedelsiant ir netrukdomai suteikti humanitarinę pagalbą Gazos Ruože.
„Dabar reikalingos paliaubos“, – pabrėžė U. von der Leyen.
Anksčiau pranešta, kad Izraelio saugumo kabinetas patvirtino ministro pirmininko Benjamino Netanyahu pasiūlytą planą, pagal kurį kariuomenė perims Gazos miesto kontrolę.
Pagal planą, kuriame žadama nugalėti islamistų grupuotę „Hamas“ Gazos Ruože, Izraelio kariuomenė „ruošis perimti Gazos miesto kontrolę, kol civiliams gyventojams skirstys humanitarinę pagalbą už kovos zonų ribų“, teigiama pareiškime.
Ketvirtadienį sukvietęs savo saugumo kabinetą B. Netanyahu sakė, kad Izraelis planuoja visiškai perimti Gazos Ruožo kontrolę, bet nesiekia jo valdymo.
Kritikos šiam Izraelio planui, be kitų, jau pažėrė Vokietija, Belgija, Kinija, Jungtinė Karalystė bei JT. Turkija paragino tarptautinę bendruomenę užkirsti kelią minimam Izraelio planui.
„Hamas“ pareiškė, kad Gazos miesto užėmimas reikštų įkaitų, kurie vis dar laikomi palestiniečių teritorijoje, „paaukojimą“.
Blokui sunku imtis veiksmų dėl karo Gazos Ruože, nes jo šalys yra susiskaldžiusios tarp tvirtų Izraelio rėmėjų, tokių kaip Vokietija, ir tų, kurie labiau palaiko palestiniečius, kaip kad Ispanija.
Europos Sąjungos (ES) vyriausioji diplomatė Kaja Kallas praėjusį mėnesį užsiminė apie keletą galimybių nubausti Izraelį, kai šis buvo pripažintas kaltu dėl bendradarbiavimo susitarimo su ES pažeidimo.
Briuselis vėliau pasiūlė sustabdyti Izraelio prieigą prie ES finansavimo technologijų startuoliams, tačiau valstybės narės šio pasiūlymo dar nepatvirtino.
ES praėjusį mėnesį taip pat sudarė susitarimą dėl pagalbos teikimo Gazos Ruožui padidinimo, tačiau aukšto rango pareigūnai teigė, kad jis įgyvendintas tik iš dalies.
Vokietija penktadienį dramatiškai pakeitė kursą, pareikšdama, kad sustabdys karinės įrangos, kuri galėtų būti naudojama Gazos Ruože, eksportą į Izraelį.
Tuo tarpu Belgija paskelbė, kad iškviečia Izraelio ambasadorių, kad pareikštų visišką nepritarimą planams perimti karinę Gazos kontrolę.
Atrodo, kad tonas keičiasi ir Briuselyje.
EK pirmininkės pavaduotoja Teresa Ribera ketvirtadienį „Politico“ portalui paskelbtuose komentaruose teigė, kad Izraelio požiūris „labai panašus“ į genocidą, turėdama omenyje karo nuniokotoje Gazoje badaujančius, perkeltus ir žūstančius žmones.
