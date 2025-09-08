Už vyro giminaičių nuodijimą grybais moteris nuteista kalėti iki gyvos galvos

Teisėjas Christopheris Beale'as (Kristoferis Bilas) Viktorijos valstijos Aukščiausiajam Teismui sakė, kad E. Patterson nusikaltimai susiję su didžiule pasitikėjimo išdavyste.
Liepą 50 metų E. Patterson buvo pripažinta kalta dėl savo uošvių Dono ir Gail (Geil) Pattersonų bei Gail sesers Heather Wilkinson (Heter Vilkinson) nužudymo, per pietus patiekiant jautienos Velingtono kepsnius su mirtinais grybais.
E. Patterson taip pat pripažinta kalta dėl pasikėsinimo nužudyti Heather vyrą Ianą Wilkinsoną (Ijaną Vilkinsoną), kuris ilgas savaites praleido ligoninėje.
Į 2023-iųjų liepos 20-ąją vykusius pietus, kurie jos namuose buvo surengti jos uošviams ir vyro tetai bei dėdei, vyras Simonas Pattersonas (Saimonas Patersonas) buvo pakviestas, tačiau juose nedalyvavo.
Tiek kaltintojų, tiek gynybos advokatai sutiko, kad bausmė iki gyvos galvos yra tinkama bausmė už tris žmogžudystes ir vieną pasikėsinimą nužudyti.
Tačiau gynybos advokatai siekė, kad E. Patterson galėtų prašyti lygtinio paleidimo po 30 metų. Prokurorai teigė, kad lygtinis paleidimas niekada neturėtų būti svarstomas, nes moteris nenusipelnė teismo malonės.
Ch. Beale'as sakė, kad E. Patterson taip pat ketino nužudyti savo vyrą, jei šis būtų priėmęs kvietimą atvykti pietų.
E. Patterson apsimetė, kad jai diagnozuotas vėžys ir tai buvo priežastis juos sukviesti. Ji teigė norėjusi gauti patarimų, kaip pranešti žinią savo dviem vaikams, kurių pietų metu nebuvo.
Ch. Beale'as sutiko su I. Wilkinsono pasakojimu, kad svečiams buvo patiektos pilkos lėkštės, o E. Patterson valgė iš oranžiškai rudos spalvos lėkštės. Taip buvo siekiama užtikrinti, kad ji netyčia nevalgytų užnuodyto patiekalo, sakė Ch. Beale'as.
Teisėjas teigė, kad nesiims spėlioti apie nuteistosios motyvus.
Byla sulaukė didžiulio visuomenės susidomėjimo Viktorijoje, šalyje ir tarptautiniu mastu. Dėl šios priežasties Viktorijos Aukščiausiasis Teismas pirmą kartą leido nuosprendžio paskelbimo posėdį tiesiogiai transliuoti per televiziją.
Naujausi komentarai