Užfiksuota dramatiška šeimos akistata su mirtimi

2025-08-21 10:43
Eglė Radušytė (LNK)

Meksike šeimos vos nesutraiškė sunkvežimis. Tačiau per stebuklą aukų pavyko išvengti. Tuo sunkiai galėjo patikėti ir pareigūnai.

Turėjęs būti ramus rytas vienai meksikiečių šeimai virto išgyvenimo drama – vos nežuvo po sunkvežimio ratais. Šiurpų incidentą Meksikos sostinėje užfiksavo apsaugos kameros.

Matyti, kaip šaligatviu eina šeima, o jiems įkandin skrieja sunkiasvorė transporto priemonė. Dar spėjo atsigręžti, bet mama paslydo, o vyras su dukra ant rankų nubėgo tolyn.

Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:

„Su vyru ir dukra ėjome šaligatviu, kai išgirdome trenksmą. Vyras sušuko: bėk! Kai instinktyviai pasisukau, sugebėjau mestis kiek į šoną, bet suklupau ir man krintant sunkvežimis praskriejo pro pat mane. Kiek kliudė, trenkiausi galva į grindinį“, – pasakojo nukentėjusioji Karla.

Aiškėja, jog sunkvežimio vairuotojas bandė išvengti avarijos su kitu automobiliu, tad suko į šoną, bet trenkėsi į šviesos stulpą, išvertė ir ryšių tinklus.

47-erių vairuotojas buvo prispaustas kabinoje net kelias valandas – ugniagesiams teko pjauti rėmą, galop jį išvadavo. Išvežtas į ligoninę sužalotas, bet neįvardijama, kaip smarkiai nukentėjo.

