Vakarų Kanadoje miško gaisras sunaikino apie 230 vietos bendruomenės namų

Okanagano indėnų genties vadovas Danas Wilsonas teigė, kad „Bradley Creek“ pramintas gaisras nusiaubė didžiąją dalį rezervato bendruomenės netoli Vernono, esančio maždaug už 440 km į šiaurės rytus nuo Vankuverio.
„Buvo sunku atpažinti savo bendruomenę iš oro, kai neliko jokių statinių ir miško“, – sakė D. Wilsonas, apžiūrėjęs teritoriją sraigtasparniu.
Šis įvykis vertinamas kaip vienas skaudžiausių pastarųjų laikų gaisrų Kanadoje. 2024 metais kilęs gaisras Džasperyje, Albertoje, sunaikino apie 350 namų, o 2023 metų gaisras, taip pat Britų Kolumbijos Okanagano regione – apie 200 namų.
Pastaraisiais metais Kanada išgyvena vis niokojančius miško gaisrų sezonus, kurių dūmai nuolat sklinda po Šiaurės Ameriką ir sukelia plataus masto įspėjimus dėl oro kokybės.
D. Wilsonas pavadino šį nuniokojimą siurrealistišku ir pridūrė, kad tai viena tamsiausių dienų genties istorijoje. Gaisras kilo vėlų penktadienį, o jį kurstė iki 32 m per sek. siekiantys vėjo gūsiai.
„Ugnis plito taip greitai, kad kai kuriems mūsų nariams evakuotis teko vos per penkias minutes“, – teigė jis.
D. Wilsonas pažymėjo, kad ugniagesių aviacija padėjo išgelbėti svarbią infrastruktūrą, įskaitant vaikų darželį ir naujai pastatytą mokyklą, nuolat pilant vandenį ant teritorijos.
Tarp priverstų bėgti buvo Louisas Fredas ir Shorty Fredas, kurie pasakojo, kad išsigelbėjo šeštadienį, kai liepsnos buvo visai prie pat.
„Gyvenu čia visą savo gyvenimą ir nieko panašaus nebuvau matęs, – sakė L. Fredas. – Net 2021-ieji buvo blogi metai. Buvo didžiulis gaisras. Tačiau vėjas nebuvo niekuo panašus į šį.“
Britų Kolumbijoje buvo evakuota apie 8 tūkst. žmonių, pranešė nepaprastųjų situacijų valdymo ministrė Kelly Greene. Antradienį galiojo 37 evakuacijos nurodymai, o situacija keitėsi kas valandą.
Britų Kolumbijos miško gaisrų tarnyba nurodė, kad visoje provincijoje siaučia apie 120 gaisrų, iš kurių maždaug 50 yra nevaldomi. Be „Bradley Creek“, dideli gaisrai degė netoli Bostono Baro, Klintono ir Kimberlio bendruomenių.
„Mintimis esu su visais, kurių gyvenimus sugriovė miško gaisrai Britų Kolumbijoje. Vien „Bradley Creek“ gaisras per pastarąsias kelias dienas privertė tūkstančius žmonių palikti savo namus“, – socialiniuose tinkluose rašė ministras pirmininkas Markas Carney.
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