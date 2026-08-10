Vakarų Kanadoje nepavyksta suvaldyti miško gaisro

Ugnis sekmadienį buvo apėmusi daugiau kaip 100 kvadratinių kilometrų plotą. Prieš tai daugiau kaip 20 tūkst. žmonių dėl gaisro buvo priversti palikti savo namus.
Pranešama, kad gaisras pastaruoju metu plito lėčiau ir dėl to, jog didelė ugnies fronto dalis jau pasiekė Okanagano ežerą. Ugniagesiai bando apsaugoti namus, esančius 12 tūkst. gyventojų turinčios Samerlando savivaldybės pakraštyje. Įsakymai evakuotis tūkstančiams žmonių lieka galioti.
Ugnis, plisdama ežero link, pelenais pavertė namų ir kitų pastatų. Provincijos vyriausybė kalba apie didelę žalą, tačiau jos galutinis mastas kol kas nežinomas. Daugiau kaip 50 žmonių, kurie buvo apsupti liepsnų, institucijų duomenimis, buvo išgebėti sraigtasparniais. Policija tikrina pranešimą dėl vieno galimo mirties atvejo. Jis kol kas nepatvirtintas. Gaisro priežastis dar nežinoma.
Tuo tarpu Kanados federalinė vyriausybė pažadėjo konkrečią pagalbą. Pranešta, kad Britų Kolumbijos pagalbos prašymas buvo patenkintas. Federalinė valdžia, be kita ko, padės apgyvendinti žmones, kurie dėl miškų gaisrų turėjo palikti savo namus.
Gaisrų gesinimo darbus ir toliau sunkina karšti ir sausi orai bei tiršti dūmai. Gelbėjimo pajėgoms pagalbą teikia ir užsienio šalys, tarp jų – Meksika, Australija ir Naujoji Zelandija. Šeštadienį Britų Kolumbija dėl provincijoje siautėjančių miškų gaisrų paskelbė nepaprastąją padėtį.
Britų Kolumbijoje, anot žiniasklaidos, pastaruoju metu buvo registruota daugiau kaip 100 miškų gaisrų, beveik pusė jų liepsnojo nekontroliuojamai. Ir kitos Kanados provincijos – Ontarijas ir Kvebekas – šiais metais jau kovojo su dideliais miškų gaisrais.
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