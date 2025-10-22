Vance'as: nuginkluoti „Hamas“ – labai sudėtinga užduotis

„Mūsų laukia labai sudėtinga užduotis – nuginkluoti „Hamas“, atstatyti Gazą, pagerinti Gazos gyventojų gyvenimą, bet taip pat užtikrinti, kad „Hamas“ nebekeltų grėsmės mūsų draugams Izraelyje“, – per bendrą spaudos konferenciją su Izraelio ministru pirmininku Benjaminu Netanyahu Jeruzalėje sakė JAV viceprezidentas.
J. D. Vance'as Izraelyje lankosi siekdamas užsitikrinti didesnę paramą JAV prezidento Donaldo Trumpo tarpininkaujamiems paliaubų ir pokario atstatymo planams.
Antradienį per spaudos konferenciją Kirjat Gato mieste, esančiame pietų Izraelyje, kur JAV vadovaujama misija stebi paliaubų eigą Gazos Ruože, JAV viceprezidentas išreiškė „didžiulį optimizmą“, kad paliaubos bus išlaikytos.
Jo teigimu, Vašingtonas nenustatinės termino, iki kurio „Hamas“ turi nusiginkluoti pagal paliaubų susitarimą, nepaisant Izraelio išsakytų nugąstavimų, jog ši grupuotė pasinaudojo paliaubomis tam, kad vėl įsitvirtintų Gazos Ruože.
Trečiadienį B. Netanyahu sakė, kad buvo aptartos idėjos dėl to, kas vyks toliau.
„Mes tiesiog kuriame neįtikėtiną „dieną po“ su visiškai nauja vizija, kaip turėti civilinę vyriausybę, kaip ten užtikrinti saugumą, kas jį ten galėtų užtikrinti. Tai nebus lengva, bet manau, kad tai įmanoma... mes tikrai kuriame taikos planą ir infrastruktūrą ten, kur dar prieš savaitę ir vieną dieną nieko nebuvo“, – sakė B. Netanyahu.
„Tai pareikalaus daug darbo. Tai pareikalaus daug išradingumo“, – pridūrė jis.
J. D. Vance'as sakė, kad Gazos susitarimas taip pat galėtų sudaryti sąlygas platesniems Izraelio aljansams Artimuosiuose Rytuose.
„Manau, kad šis Gazos susitarimas yra labai svarbus žingsnis siekiant įgyvendinti Abraomo susitarimus“, – sakė JAV viceprezidentas, turėdamas galvoje 2020 m. Izraelio ir kelių arabų šalių sudarytų santykių normalizavimo susitarimų seriją.
„Tai galėtų sudaryti sąlygas Artimuosiuose Rytuose sukurti aljanso struktūrą, kuri būtų tvirta, ilgalaikė ir leistų geriesiems žmonėms šiame regione, pasaulyje, imtis veiksmų ir prisiimti atsakomybę už savo kiemą“, – pridūrė J. D. Vance'as.
ELTA primena, kad paliaubų susitarimas pagal D. Trumpo taikos planą įsigaliojo spalio 10 d. Sekmadienį Izraelis ir „Hamas“ apkaltino vienas kitą jas pažeidus. Gazos Ruože sekmadienį žuvo du Izraelio kariai. Tada Izraelio pajėgos surengė dešimtis antskrydžių prieš „Hamas“ grupuotės taikinius visoje palestiniečių teritorijoje, argumentuodamos akivaizdžiu paliaubų pažeidimu iš „Hamas“ pusės. Tačiau abi pusės pabrėžė, kad paliaubų ir toliau laikysis.
