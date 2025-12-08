 Varšuvos policija sulaikė ukrainiečius su įsilaužimo įranga

2025-12-08 23:26
Viljama Sudikienė (ELTA)

Trys pirmadienį  Lenkijos policijos sustabdyti vyrai 43, 42 ir 39 metų teigė „keliaujantys po Europą“. Jie prieš kelias valandas buvo atvykę į Lenkiją ir keliavo į Lietuvą, pranešė policijos atstovas Kacperas Wojteczko.

Lenkijos policija
Lenkijos policija / Valdo Kasperavičiaus nuotr.

Policija apieškojo automobilį ir konfiskavo įrenginius, galinčius sutrikdyti šalies strategines IT sistemas ir telekomunikacijų tinklus. Tarp daiktų buvo šnipinėjimo įrenginių detektorius, pažangi įsilaužimo įranga, antenos, nešiojamieji kompiuteriai, daugybė SIM kortelių, maršrutizatoriai, nešiojamieji standieji diskai ir kameros. Asmenys negalėjo paaiškinti, kokiu tikslu visa tai vežėsi.

„Jie tvirtino esantys IT specialistai, tačiau uždavus konkretesnius klausimus pamiršo anglų kalbą ir apsimetė nesuprantantys, kas jiems sakoma“, – sakė K. Wojteczko.

Vyrams buvo pateikti kaltinimai sukčiavimu, kompiuteriniu sukčiavimu ir nusikaltimams daryti pritaikytos kompiuterinės įrangos bei programinės įrangos įgijimu. Jiems skirtas trijų mėnesių kardomasis kalinimas.

 

 

