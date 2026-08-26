Vasarą Europoje užregistruota 35 tūkst. karščio sukeltų perteklinių mirčių

Pasak „Ukrinform“, apie tai pranešė laikraštis „The Guardian“.
Preliminarūs duomenys rodo, kad vien tik trijose šalyse – Vokietijoje, Prancūzijoje ir Ispanijoje – perteklinių mirčių skaičius jau viršijo 25 tūkstančius. Ekspertai prognozuoja, kad šis skaičius žymiai išaugs, kai bus įtraukti rugpjūčio mėnesio duomenys.
Nuo gegužės Vakarų Europą viena po kitos ištikusios karščio bangos sumušė istorinius temperatūros rekordus. Birželio pabaigoje 46 meteorologinėse stotyse Vokietijoje temperatūra viršijo 40 laipsnių Celsijaus, o Ispanijoje ilgus laikotarpius temperatūra laikėsi virš 42 laipsnių. Mokslininkai teigia, kad dėl žmogaus veiklos sukelto visuotinio atšilimo tokie ekstremalūs reiškiniai tampa vis dažnesni ir intensyvesni.
Leidinio skaičiavimais, daugiausia mirčių užregistruota Vokietijoje – nuo balandžio 6 d. iki rugpjūčio 9 d. pranešta apie maždaug 14 tūkst. su karščiu susijusių mirčių. Vokietijos Roberto Kocho institutas (RKI) pranešė, kad vien per birželio 22–28 d. savaitę mirė 9 600 žmonių.
Karolio III sveikatos instituto mirtingumo stebėjimo sistemos duomenys rodo, kad Ispanijoje 4 947 mirties atvejai gali būti siejami su karščiu. Dėl to 2026-ieji tapo mirtingiausiais metais šalies istorijoje pagal su karščiu susijusių mirčių skaičių, viršydami 2022 m. rodiklį – 4 520.
Skirtingos šalys skaičiuoja ir pateikia duomenis skirtingais būdais. Ispanija ir Vokietija modeliuoja su karščiu susijusį mirtingumą realiuoju laiku, lygindamos dienos temperatūras su mirtingumo rodikliais. Tokie įvertinimai yra būtini, nes karštis retai nurodomas kaip tiesioginė mirties priežastis. Daugeliu atvejų jis pablogina jau esamas sveikatos problemas, o žmonės galiausiai miršta nuo infarkto, insulto ar inkstų nepakankamumo.
Galutinių mirties priežasčių nustatymas gali užtrukti savaites ar net mėnesius, o daugelis šalių dar nėra paskelbusios duomenų net iki rugpjūčio pradžios.
Prancūzijos, kur 500 meteorologinių stočių užregistravo temperatūrą, viršijančią 40 laipsnių, nacionalinė visuomenės sveikatos agentūra pranešė, kad nuo gegužės pabaigos iki liepos 22 d. perteklinis mirtingumas „dėl visų priežasčių“ siekė 7 300 mirčių. Rugpjūčio duomenų dar nėra.
Tarp kitų Europos šalių, kurios jau pranešė apie padidėjusį mirtingumą, yra Jungtinė Karalystė. Liepos mėnesį JK Sveikatos saugumo agentūra teigė, kad, remiantis jos modeliais, gegužės ir birželio mėnesių karščio bangos Anglijoje sukėlė 2 877 mirčių.
Belgija pranešė, kad preliminarūs duomenys rodo 39 proc. mirtingumo padidėjimą nuo birželio 18 iki 29 d., o tai prilygsta 1 222 papildomoms mirtims. Nyderlandai nurodė, kad nuo birželio 22 iki liepos 5 d. mirė mažiausiai 900 žmonių daugiau nei įprastai.
Preliminarūs duomenys iš Liuksemburgo, Graikijos, Rumunijos, Bulgarijos ir Danijos rodo, kad kiekvienoje iš šių šalių užfiksuota apie 40 perteklinių mirčių. AFP apskaičiavo, kad šią vasarą temperatūra viršijo 40 laipsnių lygį regionuose, kuriuose gyvena daugiau nei 80 mln. europiečių.
Gegužę Pasaulio sveikatos organizacija teigė, kad su karščiu susijęs mirtingumas Europos regione per pastaruosius 20 metų padidėjo daugiau nei 30 proc. ir tikėtina, kad dėl klimato krizės dar žymiai išaugs.
Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, Slovakijoje buvo užfiksuota rekordinė temperatūra per visą matavimų istoriją Centrinėje Europoje.
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