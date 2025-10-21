Vatikanas: krikščionys Izraelyje susiduria su beprecedenčiu smurtu

„Krikščionys Izraelyje patiria precedento neturintį smurtą ir priešiškumą – žydų ekstremistai nusitaikė į bažnytines institucijas ir vadovus“, – teigiama Popiežiškojo fondo „Pagalba vargstančiai Bažnyčiai“ pristatytoje ataskaitoje apie religijos laisvę, kurioje aprašoma padėtis po spalio 7 d. išpuolių.
„Kraštutinių dešiniųjų koalicija, kuriai vadovauja ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu, pagilino etninį ir religinį susipriešinimą“, – pažymima ataskaitoje.
Fondo „Pagalba vargstančiai Bažnyčiai“ ataskaitoje taip pat pabrėžiama, kad „Šventosios Žemės krikščionių bendruomenių ekonominius sunkumus dar labiau padidino religinio turizmo žlugimas“.
