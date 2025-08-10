Vezuvijaus kalno lankymas uždarytas dėl jo papėdėje kilusio gaisro

Nacionalinė priešgaisrinė tarnyba pranešė, kad nuo penktadienio Pietų Italijoje esančiame nacionaliniame parke įsiplieskusį gaisrą gesina 12 komandų ir šeši lėktuvai „Canadair“.
Tarnyba socialiniame tinkle „Telegram“ pranešė, kad į pagalbą atvyko ugniagesiai iš kitų Italijos regionų. Gesinant gaisrą taip pat naudojami dronai, siekiant stebėti jo plitimą.
„Saugumo sumetimais ir (...) siekiant palengvinti gaisro gesinimo ir valymo operacijas nukentėjusiose teritorijose, visa veikla Vezuvijaus nacionalinio parko takų tinkle yra sustabdyta iki atskiro pranešimo“, – sakoma šeštadienį parko išplatintame pranešime.
Parko duomenimis, pernai Vezuvijaus ugnikalnio kraterį aplankė 620 tūkst. žmonių.
Pranešama, kad gaisro dūmai yra matomi iš Pompėjos archeologinės vietovės, kuri liko atvira lankytojams.
Mokslininkai jau seniai perspėja, kad dėl klimato kaitos didėja ekstremalių orų reiškinių, pavyzdžiui, karščio bangų, tikimybė ir intensyvumas.
Naujausi komentarai