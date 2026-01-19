 Viešbutį Kabule sudrebino mirtinas sprogimas

Kabulo centre pirmadienį driokstelėjęs sprogimas pareikalavo mažiausiai septynių gyvybių, pranešė viena Italijos nevyriausybinė organizacija, valdanti ligoninę Afganistano sostinėje.

„Dvidešimt žmonių buvo priimti į EMERGENCY chirurgijos centrą Kabule po šią popietę Šar-e-Navo rajone, netoli ligoninės, įvykusio sprogimo. Tarp priimtųjų yra septyni žmonės, atgabenti negyvi“, – teigiama nevyriausybinės organizacijos pranešime.

Kabulo policijos atstovas Khalidas Zadranas kiek anksčiau sakė, kad sprogimas įvyko viešbutyje, bet nenurodė sprogimo priežasties.

„Turime aukų, tiek sužeistų, tiek žuvusių“, – teigė vidaus reikalų ministerijos atstovas Abdulas Mateenas Qani (Abdulas Matinas Kanis) AFP.

Naujienų agentūros AFP žurnalistas matė, kaip ugniagesiai valo įvykio vietą, kur buvo atvykusi greitoji pagalba, o policijos pareigūnai apsupa teritoriją.

Du Kinijos piliečiai buvo sunkiai sužeisti, pranešė kinų valstybinė naujienų agentūra „Xinhua“, remdamasi vienu restorano darbuotoju.

Žuvo afganistanietis apsaugos darbuotojas, o restoranas buvo smarkiai apgadintas, pranešė „Xinhua“.

Paprastai tame rajone, kuriame yra keli restoranai ir ligoninė, dirba ir gėlių pardavėjai.

