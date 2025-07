Virš Sibiro vos nesusidūrė du Kinijos lėktuvai

Incidentas, kuris galėjo baigtis katastrofa, įvyko liepos 6 dieną 36 000 pėdų (apie 11 km) aukštyje virš Sibiro. „Air China“ orlaivis iš Šanchajaus skrido į Milaną. Italų leidinio „La Repubblica“ informacija, lėktuve buvo daug Italijos piliečių ir kitų europiečių. Krovininis lėktuvas „Boeing 767“ skrido iš Vengrijos sostinės Budapešto į milijoninį Kinijos Ezhou miestą.

Anot „South China Morning“, Kinijos institucijos dabar tiria, kodėl keleivinis lėktuvas iš 34 100 pėdų aukščio pakilo į viršų. Be kita ko, aiškinamasi, ar pilotai gavo atitinkamą Rusijos oro eismo kontrolės tarnybos raginimą. Pastebėjus pavojų, tenykštės institucijos tada nurodė nedelsiant atlikti manevrą, kad orlaiviai nesusidurtų.

Kinijos laikraštis, remdamasis garso įrašais, pranešė, kad galimai būta nesusikalbėjimo tarp Rusijos oro dispečerių ir kinų orlaivio įgulos. Įraše anglų kalba girdisi dispečerių klausimas: „Ar kylate į viršų su leidimu ar be leidimo? Patvirtinkite, prašau“. Iš pilotų kabinos pasigirsta atsakymas: „Ne, ačiū“. Laikraščiai, be to, remiasi „Flightradar24“ duomenimis.

Paprastai pilotai įspėjami ir automatiniu pavojaus signalu, jei orlaiviai priartėja pernelyg arti vienas kito. Sistema vadinasi TCAS (Traffic Collision Avoidance System). Mažiausias atstumas, kurio jokiu būdu negalima pažeisti, yra 1 000 pėdų arba 304 metrai.