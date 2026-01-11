Visose Jungtinėse Valstijose – demonstracijos dėl federalinio agento nužudytos moters

Organizatoriai teigė, kad visoje JAV buvo suplanuota daugiau nei 1 tūkst. renginių, vyksiančių su šūkiu „ICE, Out for Good“ (liet. „Atsikratyti ICE visiems laikams“), nurodant į Imigracijos ir muitinės kontrolės agentūrą, kuri sulaukia vis didesnio pasipriešinimo dėl prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) pastangų vykdyti masines deportacijas.
Šis šūkis taip pat yra nuoroda į Renee Good (Renė Gud), 37-erių metų motiną, kurią trečiadienį savo automobilyje nušovė ICE agentas.
Tūkstančiai nepabūgo šalto oro ir plūdo link sniegu padengto parko netoli šaudymo vietos. Jie nešė plakatus, šaukdami „ICE lauk“ iš Minesotos.
Protesto pradžioje garsiai sakyta „Ištarkite jos vardą!“, o minia atsakė šūksniais: „Renee Good!“
Filadelfijoje protestuotojai lietuje žygiavo nuo Rotušės iki ICE biuro. Kiti mobilizavosi Niujorke, Vašingtone ir Bostone, kur susirinko nuo dešimčių iki šimtų demonstrantų.
Daugiau protestų buvo suplanuota sekmadienį.
Kvietimus protestuoti stiprino judėjimas „No Kings“ („Jokių karalių“), kairiųjų organizacijų tinklas, kuris pernai rengė demonstracijas prieš D. Trumpą visoje šalyje.
„Aš ant jūsų nepykstu“
D. Trumpo administracija siekia pavaizduoti R. Good kaip „vidaus teroristę“, atkakliai tvirtindama, kad ją nušovęs agentas veikė gindamasis.
Šį naratyvą griežtai ginčija vietos pareigūnai, kurie teigia, kad vaizdo įraše matyti, kaip R. Good automobilis nusuka nuo agento ir nekėlė grėsmės jo gyvybei.
Mobilaus telefono vaizdo įraše, kurį, kaip teigiama, padarė mirtinus šūvius paleidęs pareigūnas, matyti, kaip jis bendrauja su R. Good, kuri, kaip manoma, siekdama sutrukdyti agentams, užblokavo kelią savo automobiliu.
Jis artėja ir apeina R. Good automobilį, o ji jam sako: „Aš ant jūsų nepykstu.“
Girdėti, kaip kitas agentas liepia R. Good išlipti iš automobilio, kol ji bando nuvažiuoti ir pasigirsta šūviai.
Vėliau girdėti, kaip vaizdo įrašą filmuojantis agentas sako: „Suknista kalė.“
Baltieji rūmai primygtinai tvirtino, kad vaizdo įrašas patvirtino pareigūno teiginį apie savigyną, nors klipe aiškiai nesimato nei momento, kai automobilis nuvažiavo, nei jo šūviai.
„Mūsų teisės atimamos“
Drew Lenzmeieris (Driu Lencmejeris), 30-ies, teigė prisijungęs prie protesto Mineapolyje, „nes jaučiu, kad mūsų teisės yra atimamos, o mes tampame autoritarine diktatūra“.
„Niekas netrukdo Trumpo administracijai žudyti piliečius, vogti ir grobti žmones. Laikas tai sustabdyti“, – sakė jis.
Penktadienio vakarą šimtai triukšmingai susirinko prie Mineapolio viešbučių, kuriuose, kaip manoma, yra apgyvendinti ICE agentai, apsiginklavę švilpukais, garsiakalbiais ir muzikos instrumentais.
Keli asmenys buvo sulaikyti ir vėliau greitai paleisti, pranešė policija.
Minesotos pareigūnai ir gyventojai išreiškė susirūpinimą, kad vietos teisėsaugos institucijos buvo pašalintos iš Federalinio tyrimų biuro (FTB) tyrimo dėl šaudymo Mineapolyje.
Pasak „The Trace“, žiniasklaidos priemonės, rašančios apie ginklų smurtą, R. Good buvo ketvirtas asmuo, kurį nužudė federalinės imigracijos agentai nuo D. Trumpo administracijos deportacijos kampanijos pradžios. Septyni žmonės buvo sužeisti.
Per atskirą incidentą, ketvirtadienį, Portlande, Oregono valstijoje, du žmonės buvo sužeisti federalinės sienos apsaugos policijos pareigūnų paleistais šūviais sustabdant eismą.
