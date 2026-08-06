Visuose 27 didžiuosiuose Italijos miestuose paskelbtas raudonasis perspėjimas dėl karščio

Raudonąjį perspėjimą skelbia vyriausybė Romoje, kai vyrauja ekstremalus karštis ir didelė drėgmė. Tai reiškia, kad kyla didelė rizika ne tik vyresnių ir kitoms rizikos grupėms priklausančių asmenų, bet ir sveikų bei fiziškai aktyvių žmonių sveikatai.
Perspėjimo lygis dabar galioja nuo šiaurės iki pietų – nuo Bolcano Pietų Tirolyje iki Palermo Viduržemio jūros Sicilijos saloje.
Ketvirtadienį daugelyje vietų numatoma aukštesnė nei 35 laipsnių temperatūra. Tokiuose miestuose, kaip Florencija Toskanoje ir sostinė Roma, meteorologai prognozuoja daugiau nei 40 laipsnių karštį.
Vandens lygis Madžorės ežere – netoli istorinių žemumų
Nuolatinis karštis ir sausra taip pat veikia Italijos upes ir ežerus. Visose stotyse prie ilgiausios Italijos upės Po tarnybos fiksuoja kur kas žemesnį vandens lygį, nei įprasta šiuo metų laiku.
Madžorės ežere Italijos šiaurėje – antrame pagal dydį šalies ežere po Gardos ežero – vandens lygis artėja prie istorinių žemumų, praneša žiniasklaida. Tuo metu šiaurinėje Adrijos jūros dalyje, Viduržemio jūroje, išmatuota daugiau nei 30 laipsnių temperatūra.
Prognozėse teigiama, kad karščio banga tęsis iki rugpjūčio vidurio. Tačiau penktadienį temperatūra šiaurėje turėtų šiek tiek nukristi.
Remiantis sveikatos apsaugos ministerijos skaičiavimais, Bolcanas tada bus pašalintas iš miestų, kuriuose galioja raudonasis perspėjimas, sąrašo, tad jame liks 26 miestai. Pietų Tirolyje taip pat galimos audros.
Naujausi komentarai