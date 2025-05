„Vladimirai, STOP!“: Trumpas priekaištauja Rusijai dėl smūgių Kyjivui

Nesu patenkintas Rusijos smūgiais prieš KYJIVĄ“, – socialiniuose tinkluose retą priekaištą Rusijos vadovui Vladimirui Putinui paskelbė D. Trumpas.

„(Jie) nereikalingi ir labai netinkamu laiku. Vladimirai, STOP! Per savaitę žūsta 5 000 karių. Leiskite SUDARYTI taikos susitarimą!“ - pridūrė jis.

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas ketvirtadienį pareiškė, jog Kremliaus šeimininkas Vladimiras Putinas meluoja, kad nori taikos Ukrainoje, nes jo pajėgos ir toliau smogia šiai šaliai.

„Vienintelis dalykas, kurį reikia padaryti, yra tas, kad prezidentas Putinas pagaliau nustotų meluoti“, – sakė E. Macronas per vizitą Madagaskare, sakydamas, kad Rusijos vadovas JAV derybininkams sako, jog „nori taikos, tačiau toliau bombarduoja Ukrainą“.

„Ukraina nori tik vieno atsakymo: ar prezidentas Putinas sutinka su besąlygiškomis paliaubomis?“ – kalbėjo prancūzų lyderis.

Europos Sąjungos (ES) užsienio politikos įgaliotinė Kaja Kallas kritikuoja JAV prezidentą Donaldą Trumpą už jo teiginius, kad esą Ukraina blokuoja taikos derybas su Rusija. „Tikroji kliūtis yra ne Ukraina, bet Rusija, kurios karo tikslai nepasikeitė“, – sakė K. Kallas. To įrodymu ji pavadino pastaruosius agresijos veiksmus. „Rusijai apsimetant, kad ieško taikos, ji surengė mirtiną ataką Kyjive“, – kalbėjo ES diplomatijos vadovė. Tai esą ne taikos siekis, o pasityčiojimas.

D. Trumpas prieš tai apkaltino Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį savo pozicija bereikalingai prailginant karą su Rusija. V. Zelenskio atsisakymas pripažinti Krymo aneksiją yra „labai žalingas taikos deryboms“, rašė D. Trumpas savo platformoje „Truth Social“. Dėl tokių kurstytojiškų pareiškimų esą yra taip sunku baigti karą. Kiek vėliau jis, be to, pareiškė manąs, kad pasiekė susitarimą su Rusija. Tačiau dar esą reikalingas susitarimas su V. Zelenskiu.

V. Zelenskis, be kita ko, argumentavo, kad Krymo atsisakymas prieštarauja Ukrainos konstitucijai. Europos partnerės, be to, baiminasi, kad gali būti sukurtas pavojingas precedentas, jei kokia nors šalis, pavyzdžiui, Ukraina, būtų priversta oficialiai perleisti teritorijas agresorei.