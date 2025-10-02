Vladimiras Putinas apkaltino Ukrainą atakomis aplink Zaporižios atominę elektrinę

„Jie vis dar turi veikiančias atomines elektrines. Kas trukdo mums atsakyti tuo pačiu? Leiskite jiems apie tai pagalvoti“, – sakė Kremliaus šeimininkas, atsakydamas į klausimą apie Zaporižios AE, kuri nuo praėjusios savaitės yra atjungta nuo elektros tinklo.
Antradienį Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis įspėjo apie galimą grėsmę, sakydamas, kad padėtis Zaporižios AE yra kritinė.
„Dėl Rusijos atakų elektrinė buvo atjungta nuo (...) elektros tinklo. Jai elektra tiekiama iš dyzelinių generatorių“, – sakė V. Zelenskis, bet pridūrė, kad vienas iš atsarginių generatorių sugedo.
Praėjusią savaitę Rusija, kuri dėl atakos prieš elektrinę apkaltino Kyjivą, paskelbė, kad ji gauna atsarginį elektros energijos tiekimą.
Zaporižios atominę elektrinę Rusija perėmė į savo rankas pirmosiomis 2022 metais pradėto karo savaitėmis.
V. Zelenskis apkaltino Maskvą, kad ji oro smūgiais trukdo remontuoti elektros tiekimo linijas, sakydamas, kad „tai kelia grėsmę absoliučiai visiems“.
Šeši elektrinės reaktoriai, kurie iki karo gamino maždaug penktadalį Ukrainos elektros energijos, buvo išjungti Maskvai perėmus valdžią.
Tačiau elektrinei reikia elektros, kad būtų palaikomos aušinimo ir saugos sistemos, neleidžiančios reaktoriams išsilydyti.