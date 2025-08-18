Vokiečių ekspertas: Ukrainai kils didelis pavojus, jei Rusija užims visą Donbasą

Duodamas interviu visuomeniniam transliuotojui ZDF, Miunchene įsikūrusio Bundesvero universiteto profesorius Carlo Masala sakė, kad kontroliuodama šią gerai įtvirtintą sritį Rusija įgytų didžiulį strateginį pranašumą bet kokiame konflikte, kuris gali kilti ateityje.
„Jei jie gautų šią teritoriją, tuomet puldami „likusią“ Ukrainą jie turėtų labai tvirtą platformą“, – paaiškino C. Masala. Jis perspėjo, kad Rusija galėtų priartėti prie Kyjivo, o Ukrainai būtų sunkiau atremti priešų atakas.
Po penktadienį Aliaskoje įvykusio JAV prezidento Donaldo Trumpo ir Rusijos prezidento Vladimiro Putino aukščiausiojo lygio susitikimo žiniasklaidoje pasirodė nepatvirtintų pranešimų, kuriuose teigiama, kad D. Trumpas mato galimybę greitai pasiekti taikos susitarimą, jei Ukraina perduotų Rusijai visą Donbasą, įskaitant strategiškai svarbias teritorijas, kurių Rusija šiuo metu nekontroliuoja.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, kuris ne kartą atmetė galimybę atiduoti savo šalies teritorijas, pirmadienį kartu su sąjungininkais iš Europos Vašingtone susitikęs su D. Trumpu greičiausiai patirs spaudimą tai padaryti.
C. Masala perspėjo, kad JAV ir Ukrainos pareigūnų derybose, kuriose europiečiai nedalyvautų, Vašingtonas galėtų išsireikalauti nuolaidų iš V. Zelenskio, kurias Europai pateiktų kaip užbaigtą reikalą.
Vašingtone įsikūręs Karo tyrimų institutas (ISW) pažymėjo, kad Ukraina daugiau nei dešimtmetį investavo į Donbaso gynybą, įskaitant šio regiono įtvirtinimų juostą ir karinę pramonę. Rusijos pajėgos vis dar bando apsupti teritoriją iš pietvakarių, o ekspertai teigia, kad visiškai ją užimti prireiktų ne vienerių metų.