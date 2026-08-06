 Vokiečių ministras: dronas su sprogmenimis Vokietijos oro uoste – naujas pavojaus lygis

Vokiečių ministras: dronas su sprogmenimis Vokietijos oro uoste – naujas pavojaus lygis

2026-08-06 06:54
BNS inf.

Vokietijos oro uoste rasto drono su sprogmenimis atvejis vertinamas kaip „hibridinės atakos scenarijus“, bylojantis apie „naują pavojaus lygį“, trečiadienį pareiškė vidaus reikalų ministras Alexander'as Dobrindtas (Aleksandras Dobrintas).

Alexanderas Dobrindtas
Alexanderas Dobrindtas / Scanpix nuotr.

Incidentas ir panaudotos technologijos nerodo „mėgėjiško požiūrio. Čia susiduriame su profesionaliu hibridinės grėsmės scenarijumi“, žurnalistams Leipcigo-Halės oro uoste sakė A. Dobrindtas, policijai ten radus, neutralizavus ir vėliau sunaikinus droną.

„Visos šiuo metu sklandančios spėlionės apie sprogmenis, konstrukciją, drono klausimą, kilmę ir, žinoma, kas už to stovi, dabar yra tyrimo dalis“, – teigė jis.

Birželį A. Dobrindtas atidarė vadinamąjį Jungtinį kovos su hibridinėmis grėsmėmis centrą, Vokietijai paskelbus aukštos parengties būseną dėl šnipinėjimo, diversijos ir dezinformacijos, ypač iš Rusijos.

Trečiadienį kalbėjęs ministras pridūrė: „Būtų trumparegiška manyti, kad su šia objektyviai egzistuojančia grėsmės forma galima kovoti ar jai pasipriešinti paprastomis priemonėmis.“

„Čia susiduriame su konkurencija, į kurią gali būti įsitraukusios ir užsienio valstybės. Tai bus tyrimo dalis“, – teigė jis.

Šiame straipsnyje:
Vokietijos oro uostas
dronas
šaudmenys

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