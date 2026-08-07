 Vokietija kviečia Lenkiją, Baltijos ir Šiaurės šalis aptarti saugumą po incidento oro uoste

Vokietija kviečia Lenkiją, Baltijos ir Šiaurės šalis aptarti saugumą po incidento oro uoste

2026-08-07 10:44
BNS inf.

Vokietija kviečia Lenkiją, Baltijos šalis, Norvegiją, Daniją ir Švediją aptarti saugumą po incidento Leipcigo ir Halės oro uoste.

<span>Vokietija kviečia Lenkiją, Baltijos ir Šiaurės šalis aptarti saugumą po incidento oro uoste</span>
Vokietija kviečia Lenkiją, Baltijos ir Šiaurės šalis aptarti saugumą po incidento oro uoste / Scanpix nuotr.

Kaip pranešė naujienų agentūra dpa, susitikimas planuojamas rugpjūčio pabaigoje.

Šios iniciatyvos imtasi po trečiadienį kilusio pavojaus saugumui Leipcigo ir Halės oro uoste, kuris buvo laikinai uždarytas jo teritorijoje aptikus droną su sprogmeniu.

Šis oro uostas yra vienas svarbiausių Europos krovinių mazgų ir yra svarbus karinei logistikai, be to, tai Ukrainos oro linijų bendrovės „Antonov Airlines“ operacijų bazė. Dronas su sprogmeniu buvo rastas netoli kelių krovininių lėktuvų „Antonov An-124“, kurie yra vieni didžiausių transportinių orlaivių.

Vokietijos vidaus reikalų ministras Alexander'as Dobrindtas šį incidentą apibūdino kaip „naują grėsmių scenarijų“ hibridiniame kare ir teigė, kad neatmetamas užsienio šalių įsitraukimas.

„Pirmą kartą oro uoste buvo ne šiaip paprastas dronas, o sprogmenis nešantis dronas“, – Vokietijos visuomeniniam transliuotojui ARD sakė A. Dobrindtas.

Vėliau tą pačią naktį netoli Leipcigo oro uosto krovininis lėktuvas susidūrė su neatpažintu objektu. Orlaivis nusileido Hanoveryje, kur per apžiūrą buvo nustatyta nedidelių lėktuvo pažeidimų.

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