Vokietija šiais metais registravo per tūkstantį įtartinų dronų skrydžių

„Nuo metų pradžios stebime padėtį, fiksuodami visus įtartinų atvejų duomenis, įtraukiame ir Bundesverą: šiais metais jau pranešta apie daugiau kaip 1 tūkst. įtartinų dronų skrydžių“, – laikraščiui „Bild“ sakė BKA prezidentas Holgers Münchas.
„Labiausiai paveikti kariniai objektai, oro uostai, taip pat kita kritinė infrastruktūra, pavyzdžiui, ginklų įmonės ar uostai“, – kalbėjo pareigūnas. Padėtis, anot jo, pavojinga.
H. Müncho teigimu, negalima šimtu procentų pasakyti, ar su šiais dronų skrydžiais susiję Rusijos veikėjai. Tačiau daugeliu atvejų tai esą „akivaizdžiai“ valstybės kontroliuojamos operacijos, kurių tikslas yra sukelti nesaugumą. Kitas dronų skrydžių tikslas gali būti „gauti informacijos“.
Naujausi komentarai