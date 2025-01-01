Vokietija suėmė sirą, įtariamą rengus išpuolį

Įtariamasis, šeštadienį sulaikytas pietiniame sostinės Neukoelno rajone, buvo laikomas sulaikymo centre ir vėliau sekmadienį turėjo būti pristatytas pas tyrimą atliekantį teisėją.
Įtariama, kad jis rengė „džihadu motyvuotą išpuolį“, naujienų agentūrai AFP sakė Berlyno prokuratūros atstovas spaudai.
Jis buvo sulaikytas dėl įtarimų rengus rimto pobūdžio aktą, keliantį pavojų šaliai, sakė atstovas.
Laikraštis „Bild“ pranešė, kad specialiesiems policijos padaliniams atlikus kratas trijuose su įtariamuoju susijusiuose Berlyno gyvenamuosiuose adresuose buvo rasta daiktų, kurie gali būti naudojami sprogmenims gaminti.
Dienraštis teigė, kad įtariamasis sąmokslas, kaip manoma, turėjo būti išpuolis Berlyne, tačiau jokių kitų detalių kol kas negauta.
Pastaraisiais mėnesiais Vokietijoje buvo įvykdyti keli išpuoliai peiliu, taip pat džihadistų išpuoliai, dėl kurių buvo atkreiptas dėmesys į saugumo priemones.
Berlynas tebėra budriai stebimas policijos, ypač po 2016 metais įvykdyto žudikiško džihadistų išpuolio kalėdinėje mugėje, kai sunkvežimis įsirėžė į minią ir pražudė 12 žmonių.
Naujausi komentarai