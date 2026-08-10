Vokietija tiria dar 120 galimų nusikaltimų, siejamų su jau nuteistu žudiku slaugytoju

Vakarų Vokietijos miesto Acheno prokurorai iki šiol nurodė atlikti 39 ekshumacijas, „dpa“ pranešė atstovė spaudai, o Kelno prokurorai pareikalavo ekshumuoti septynis kūnus.
Praėjusį lapkritį Acheno regioninis teismas buvusiam slaugytojui skyrė laisvės atėmimo bausmę iki gyvos galvos už 10 nužudymų ir 27 pasikėsinimus nužudyti. Teismas taip pat pripažino, kad nusikaltimas ypač sunkus, o tai paprastai atima galimybę nuteistajam prašytis išleidžiamam iš kalėjimo po 15 metų.
Teismo duomenimis, vokiečių slaugytojas per naktines pamainas ligoninėje Viurzėleno mieste, esančiame netoli Acheno, sunkiai sergantiems pacientams skirdavo per dideles raminamųjų vaistų dozes, kartais kartu su skausmą malšinančiais vaistais, o kai kuriais atvejais tą darydavo pakartotinai. Teisme jis kaltinimus atmetė.
Nusikaltimai, už kuriuos jis buvo nuteistas, įvyko tarp 2023 m. gruodžio iki 2024 m. gegužės. Naujausi tyrimai susiję su įtariamais nužudymais, įvykdytais iki to laikotarpio.
Vyras Viurzėleno ligoninėje dirbo nuo 2020 m., o tyrėjai šiuo metu nagrinėja įvykius, įvykusius maždaug nuo 2022 m. rugsėjo. Prokurorai teigė, kad gali būti atskleista ir daugiau atvejų.
Acheno prokurorai jau po nuosprendžio paskelbimo buvo pareiškę, kad greičiausiai pateiks daugiau kaltinimų. Konkretus laikas dar nėra aiškus, tačiau prokurorai tikisi, kad tai įvyks kitąmet, teigė prokuratūros atstovė spaudai.
Kelno prokurorai taip pat tiria įtariamus nužudymus, nes vyras ten dirbo ligoninėje iki 2020 m. Tyrimas yra labai sudėtingas ir užtruks nemažai laiko, teigė prokuratūros atstovas žiniasklaidai.
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