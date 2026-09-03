Vokietijoje į ginklų įmonių pastatą mesti padegamieji užtaisai

Dėl šio incidento sulaikyti du Bulgarijos piliečiai.
Vokietijos ir kitas kariuomenes aprūpinanti technologijų įmonė „Rohde & Schwarz“ naujienų agentūrai AFP patvirtino, kad netoli jos patalpų buvo rasti padegamieji užtaisai, ir pridūrė, kad jos patalpos nenukentėjo.
Trečiadienį, apie vidurnaktį vietos (ketvirtadienį 1 val. Lietuvos) laiku, vienas liudininkas pranešė pareigūnams, kad iš automobilio galėjo būti išmesti kažkokie objektai, AFP sakė policijos atstovas.
Pasak jo, policija rado vieną degantį padegamąjį užtaisą ir jis buvo nedelsiant užgesintas. Antrasis užtaisas buvo neutralizuotas.
„Pastatų komplekse įsikūrusios kelios ginklų bendrovės, todėl darome prielaidą, kad tai politiškai motyvuota“, – nurodė policijos atstovas.
Jis atsisakė pateikti išsamesnę informaciją apie toje vietoje esančias įmones.
Pasak jo, pareigūnai pradėjo paiešką ir vienoje Miuncheno degalinėje sulaikė 38 metų bulgarą ir 28 metų bulgarę.
Incidentas įvyko tuo metu, kai Vokietija, pagrindinė Ukrainos rėmėja jos kovoje su Rusija, yra padidintos parengties dėl su Maskva susijusių diversijų sąmokslų.
Berlynas apkaltino Rusiją, kad tokiems veiksmams atlikti ji verbuoja „žemo lygio agentus“, dažniausiai asmenis, kuriems mokamos nedidelės sumos ir kurie yra mažai apmokyti.
Įtampa išaugo šią savaitę Berlynui oficialiai apkaltinus Rusiją dėl praėjusį mėnesį bandytos įvykdyti hibridinės atakos, kai strateginiame Leipcigo oro uoste buvo panaudotas sprogmenų prikrautas dronas, ir paskelbus diplomatines atsakomąsias priemones.
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