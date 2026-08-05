Vokietijoje lėktuvas susidūrė su „nežinomu objektu“

Vienas orlaivis, kuriam teko nutraukti nusileidimą Leipcigo ir Halės oro uoste, tada netoliese ore susidūrė su nežinomu objektu, bet vėliau saugiai nusileido kitur, pranešė vyriausybės atstovas.
Pareigūnai pranešė, kad Vokietijos oro uoste naktį prie Ukrainos krovininio lėktuvo rastame drone buvo „sprogstamasis įtaisas“.
„Oro uosto darbuotojas Leipcigo ir Halės oro uoste pastebėjo droną, gabenusį nežinomą sprogstamąjį įtaisą“, – nurodė policija ir prokurorai bei pridūrė, kad detonatoriui pašalinti policijos pareigūnai panaudojo robotą.
Dienraštis „Bild“ kiek anksčiau pranešė, kad ant šio Vokietijos rytuose esančio oro uosto nusileidimo tako rastas dronas turėjo sprogmenų ir detonuojantį įtaisą.
Ukrainos ambasadorius Oleksijus Makejevas išreiškė įtarimą, kad už šio incidento stovi Maskva, televizijai „Welt TV“ sakydamas: „Kas kitas tai galėtų būti, jei ne Rusija?“
Leipcigo ir Halės oro uostas vaidina svarbų vaidmenį gabenant karines prekes, įskaitant Vokietijos kariuomenės ir NATO sąjungininkių krovinius, taip pat tarnauja kaip Ukrainos oro bendrovės „Antonov Airlines“ bazė.
Vietos naujienų agentūros vaizdo įraše matyti bombų neutralizavimo robotas šalia lėktuvo „Antonov“, nudažyto geltona ir mėlyna spalvomis ir su užrašu ant šono „Būk drąsus kaip Chersonas“. Tai nuoroda į Rusijos smūgių nusiaubtą Ukrainos regioną.
„Bild“ taip pat pranešė, kad ore su nežinomu objektu maždaug už šešių kilometrų susidūręs lėktuvas yra DHL krovininis orlaivis. Nurodoma, kad padaryta nedidelė žala lėktuvo „nosiai“, kuri buvo pastebėta, kai orlaivis vėliau saugiai nusileido Hanoverio oro uoste.
Vokietijos policija trečiadienio rytą pirmiausia pranešė, kad dėl su saugumu susijusio incidento laikinai buvo sustabdyti skrydžiai į Leipcigo ir Halės oro uostą.
„Prieš pat vidurnaktį netoli Leipcigo ir Halės oro uosto buvo pastebėtas neatpažintas skraidantis objektas, dėl kurio keli orlaiviai, tarp jų keleivinis lėktuvas, buvo nukreipti į kitus oro uostus“, – sakoma pranešime.
Kitur teko nukreipti keleivinį lėktuvą iš Maljorkos ir kelis krovininius lėktuvus.
„Be to, netoli pietinio kilimo ir tūpimo tako buvo aptiktas objektas, kurį iš pradžių apžiūrėjo federalinė policija – šiame procese dalyvavo sprogmenų neutralizavimo robotas“, – sakė policija.
Reguliarus eismas oro uoste buvo atnaujintas trečiadienio paryčiais, tačiau tik šiauriniu kilimo ir tūpimo taku, o tyrėjai toliau ieškojo įkalčių pietiniame kilimo ir tūpimo take.
Pastebėti dronai
Vėliau Vidaus reikalų ministerijos atstovas spaudai sakė: „Galiu patvirtinti, kad Leipcigo ir Halės oro uoste buvo rastas dronas. Daugiau šiuo metu, deja, nieko daugiau negaliu pasakyti.“
Komentuodamas incidentą ore, jis sakė, kad lėktuvas „turėjo nutūpti Leipcige, bet tada turėjo nutraukti nusileidimą“.
„Tuomet jis susidūrė su objektu“, – sakė atstovas ir pridūrė, kad orlaivis nusileido saugiai. Daugiau informacijos ministerijos atstovas nepateikė.
Vokietija ir kitos Europos šalys ne kartą pastebėjo dronus, skraidančius virš tokių objektų kaip oro uostai, karinės bazės ir pramonės įmonės.
Vokietijos, vienos didžiausių Ukrainos karinių rėmėjų, institucijos teigia įtariančios, kad daugelį šių incidentų vykdydama šnipinėjimo, diversijų ir dezinformacijos kampaniją organizuoja Rusija.
2024 metų liepą Leipcigo oro uoste ant žemės užsiliepsnojo siuntinys, nespėjus jo pakrauti į DHL krovininį lėktuvą. Tai buvo įtariamo su Maskva susijusio diversijų ir padegimų plano dalis.
Rusija neigia, kad yra susijusi su tokiais incidentais.
Pernai vienas Kinijos pilietis buvo nuteistas už tai, kad Pekinui šnipinėjančiam vyrui perdavė informaciją apie skrydžių tvarkaraščius ir krovinių judėjimą Leipcigo ir Halės oro uoste.
Ukrainos ambasadorius O. Makejevas taip pat atkreipė dėmesį į 2024 metų incidentą, susijusį su DHL siuntiniu Leipcige.
„Iš tiesų Rusija jau ilgą laiką kariauja šį hibridinį karą, – sakė jis. – Vis dėlto žodis „hibridinis“ kažkaip sumenkina faktą, kad Rusija kariauja ne tik prieš Ukrainą, bet ir prieš Europą.“
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