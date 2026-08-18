 Vokietijoje nuteistas ukrainietis, padėjęs Rusijai rengti sabotažo aktus

Vokietijoje nuteistas ukrainietis, padėjęs Rusijai rengti sabotažo aktus

2026-08-18 14:15
Jūras Barauskas (ELTA)

Antradienį Vokietijos teismas ukrainiečiui, kaltinamam šnipinėjimu Rusijos naudai ir pagalba rengiant galimus sabotažo aktus, skyrė vienerių metų ir trijų mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

<span>Vokietijoje nuteistas ukrainietis, padėjęs Rusijai rengti sabotažo aktus</span>
Vokietijoje nuteistas ukrainietis, padėjęs Rusijai rengti sabotažo aktus / Pixabay nuotr.

Dar du ukrainiečius, kurie buvo teisiami dėl to paties sąmokslo, susijusio su bandomųjų siuntinių, kuriuose buvo GPS sekimo įrenginiai, siuntimu į Ukrainą, Štutgarto teismas išteisino. Teismo teigimu, minėtojo plano tikslas buvo „sutrikdyti transportą ir infrastruktūrą“.

Teismas nurodė, kad 30-metis ukrainietis „pastaruoju metu gyveno Šveicarijoje“ ir buvo pripažintas kaltu dėl „šnipinėjimo sabotažo tikslais“.

Tačiau į bausmės trukmę buvo įskaičiuotas laikas, kurį jis jau praleido kardomajame kalinime, todėl dabar jis bus paleistas į laisvę.

Vokietija yra svarbiausia Ukrainos rėmėja kovoje su plataus masto Rusijos invazija ir yra pasirengusi reaguoti į įtariamus sabotažo bei šnipinėjimo veiksmus, kurių imasi Maskva.

Šį mėnesį netoli Ukrainos krovininio lėktuvo Leipcigo-Halės oro uoste, kuris yra svarbus karinės įrangos transportavimo centras, buvo aptiktas sprogmenimis užtaisytas dronas.

Vidaus reikalų ministras Alexanderis Dobrindtas šį incidentą pavadino „hibridinio išpuolio scenarijumi“, su kuriuo gali būti susijusi „užsienio valstybė“, tačiau Rusijos konkrečiai neminėjo.

Šiame straipsnyje:
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Rusija
diversijos
sabotažas

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