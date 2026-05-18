Vokietijoje policija nušovė pabėgusį tigrą

Policijos atstovas naujienų agentūrai AFP pranešė, kad gyvūnas sunkiai sužeidė vieną asmenį, kuris šiuo metu gydomas ligoninėje.
Incidentas įvyko sekmadienio popietę Rytų Vokietijos Leipcigo miesto pakraštyje ir buvo susijęs su „pabėgusiu tigru, kurį nušovė policija, panaudojusi šaunamuosius ginklus“, sakė atstovas.
Gyvūno paieškai buvo pasitelktas ir greitosios pagalbos sraigtasparnis.
Tigras pabėgo iš „privataus asmens“ valdomo sklypo Leipcigo pakraštyje, sakė atstovas, nepateikdamas išsamesnės informacijos.
Pasak vietos žiniasklaidos, gyvūnas pabėgo iš tigrų dresuotojos Carmen Zander valdomo sklypo.
„Tigrų karaliene“ praminta C. Zander anksčiau buvo kritikuota dėl sąlygų, kuriomis laiko gyvūnus.
Gyvūnų teisių organizacija PETA apkaltino veterinarijos institucijas, kad jos „yra iš dalies atsakingos už šį tragišką incidentą“, nes anksčiau nesiėmė veiksmų dėl šių gyvūnų, ir pareikalavo, kad likę devyni gyvūnai būtų konfiskuoti.
C. Zander interneto svetainėje skelbiamais duomenimis, nušautas gyvūnas buvo devynerių metų amžiaus, 280 kilogramų sveriantis bengalinio ir amūrinio tigro porūšių mišrūnas vardu Sandokanas.
Laikraščio „Bild“ cituota C. Zander sakė, kad gyvūnas buvo baikštus, galėjo „greitai susijaudinti ir pasijusti nesaugus“ ir dėl to galėjo pulti „greičiau ir labiau netikėtai“ nei kiti gyvūnai.
Pasak „Bild“, prieš tai, kai buvo nušautas policijos, tigras pasiekė netoliese esantį sodų sklypų rajoną.
„Pirmiausia išgirdome sirenas, o tuoj po to atskrido sraigtasparnis ir atvyko daug policijos pareigūnų“, kurie įspėjo sodų sklypų savininkus likti viduje, laikraščiui papasakojo vieno sodo sklypo savininkė.
„Tada staiga pasigirdo keli šūviai“, – sakė ji.
