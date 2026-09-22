Vokietijoje sudužo JAV naikintuvas

Incidento metu pilotas katapultavosi ir patyrė sužalojimų.
Kaip nurodoma bazės išplatintame pranešime, orlaivis „F-16 Fighting Falcon“ nukrito antradienį Spangdahlemo oro bazėje.
„Pilotas saugiai katapultavosi ir jam suteikiama medicininė pagalba“, – rašoma pranešime, kuriame priduriama, kad į nelaimės vietą atvyko skubios pagalbos tarnybos.
Vietos civilinės institucijos patvirtino, kad sužeistas vienas asmuo.
JAV pareigūnų teigimu, incidentas tiriamas.
Spangdahlemo oro bazėje dislokuotas JAV oro pajėgų 52-asis naikintuvų sparnas, užtikrinantis oro galią ir paramą NATO operacijoms Europoje bei už jos ribų.
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