Volodymyras Zelenskis: daugiavaikę šeimą pražudžiusi raketa galėjo būti patiekta Šiaurės Korėjos

„Žinoma, dar bus atliekami tyrimai, viskas bus patikrinta, tačiau šiuo metu (turimais duomenimis) tai yra Šiaurės Korėjos balistinė ginkluotė“, – sakė jis savo vakariniame kreipimesi.
Viena iš raketų, kurias Rusija paleido naktį į ketvirtadienį, sunaikino privatų namą rytinėje Ukrainos dalyje ir manoma, kad žuvo dešimt tos pačios šeimos narių.
Vienas Ukrainos gelbėjimo tarnybų pareigūnas naujienų agentūrai AFP pranešė, kad iki šiol patvirtinta šešių žmonių žūtis, o dar keturi laikomi žuvusiais, tačiau jų palaikai dar turi būti oficialiai identifikuoti.
„Rusai panaudojo savo balistinę raketą, kad sunaikintų paprastą namą, priklausantį paprastai šeimai“ Kryvyj Riho – V. Zelenskio gimtojo miesto – pakraštyje esančiame kaime, anksčiau ketvirtadienį socialiniuose tinkluose parašė ukrainiečių lyderis.
„Tai buvo paprastas namas, susprogdintas į šipulius“, – parašė jis.
„Voronovų šeima: motina Olena, tėvas Artemas, septyni vaikai“ ir anūkas, pridūrė V. Zelenskis.
Jauniausia numanoma auka buvo vos pusantrų metų amžiaus, pabrėžė jis.
Gelbėjimo tarnybų pareigūnas teigė, kad nelaimės vietoje buvo rasta 17 „kūnų fragmentų“, o teismo medicininiai tyrimai tebevyksta.
„Preliminariai galima teigti, kad visi 10 žmonių, buvusių name, žuvo“, – AFP sakė Valstybinės gelbėjimo tarnybos atstovas Dnipropetrovsko srityje Serhijus Kovtoniukas.
Taip pat žuvo trys žmonės Kyjive, Poltavoje ir Lvive, pranešė tenykščiai pareigūnai.
Pasak Ukrainos karinių oro pajėgų, Rusija per naktinį bombardavimą paleido iš viso 74 raketas ir 284 dronus.
Tuo metu Rusijos gynybos ministerija pareiškė, kad buvo smogta Ukrainos kariniam-pramoniniam kompleksui, karinėms komunikacijoms ir logistikos centrams.