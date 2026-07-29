Volodymyras Zelenskis: karo iniciatyva nėra Vladimiro Putino rankose

Tai jis teigė antradienį transliuotame interviu televizijai „Fox News“.
„Šiuo metu V. Putinas kas mėnesį praranda 30 tūkst. savo karių (...) tai dideli nuostoliai, tačiau jis nenori nutraukti šio karo. Todėl dabar iniciatyva nėra V. Putino rankose“, – kalbėjo V. Zelenskis vizito Vašingtone metu. Jo darbotvarkėje buvo numatytas susitikimas su JAV prezidentu Donaldu Trumpu (Donaldu Trampu) bei dalyvavimas už Ukrainą pasisakiusio senatoriaus Lindsey Grahamo (Lindsio Grehemo) laidotuvėse.
Jis taip pat susitiko su JAV senatoriais aptarti plataus masto sankcijų Rusijos energetikos pajamoms, kurias vėliau aukštieji Kongreso rūmai patvirtino didele balsų dauguma.
V. Zelenskis su „Fox News“ laidų vedėju Seanu Hannity (Šonu Heničiu) kalbėjosi apie norą užbaigti karą.
„Mes norime sustabdyti šį karą. Mes prašome, žinote – prezidentas D. Trumpas nori, europiečiai nori (...) Tačiau V. Putinas nenori“, – sakė jis.
V. Zelenskis taip pat teigė, kad susitikimo su D. Trumpu metu jiedu aptarė JAV suteikiamą licenciją Ukrainai bendrai gaminti „Patriot“ oro gynybos sistemas, kurios yra itin svarbios atremiant mirtinus Rusijos smūgius.
D. Trumpas apie tai, kad Ukrainai bus suteikta licencija gaminti „Patriot“ perėmiklius, užsiminė anksčiau šį mėnesį Turkijoje vykusio NATO viršūnių susitikimo metu.
„Mes pradėjome tai Ankaroje, kad suteiktume Ukrainai licencijas „Patriot“ gamybai“, – S. Hannity sakė V. Zelenskis.
„Šiandien turėjome gerą susitikimą su prezidentu D. Trumpu. Jis sutiko, kad suteiks mums licencijas, o vėliau susitikau su gamybos atstovais, labai stipriomis JAV karinėmis kompanijomis“, – tęsė jis.
„Tikiuosi, kad mes vykdysime bendrą gamybą“, – tvirtino V. Zelenskis.