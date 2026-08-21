Volodymyras Zelenskis smerkia Rusijos smūgį prekybos centrui, vadina jį cinišku ir niekingu

Per šį smūgį, naujausiais duomenimis, žuvo mažiausiai penki žmonės, o beveik 100 buvo sužeisti.
„Rusai surengė absoliučiai cinišką ir niekingą smūgį paprastam prekybos centrui Kryvyj Riho mieste“, – parašė jis socialiniame tinkle „X“ ir pridūrė: „Pranešama apie penkis žuvusiuosius“.
Pareigūnai anksčiau skelbė, kad per šį smūgį žuvo du žmonės, o dar 15 buvo sužeisti.
Tačiau Dnipro srities karinės administracijos vadovas Oleksandras Hanža pranešė, kad, naujausiais duomenimis, per šį smūgį buvo sužeistas 91 žmogus, iš jų 21 patyrė sunkių sužalojimų.
Jis taip pat pranešė apie kilusį gaisrą prekybos centre esančiose parduotuvėse.
Socialiniuose tinkluose išplatintuose nepatvirtintuose vaizdo įrašuose matyti, kaip gelbėtojai šalia prekybos centro padeda kraujuojantiems sužeistiesiems.
Keliuose įrašuose užfiksuota, kaip praėjus kelioms minutėms po pirmojo smūgio į rūkstančio pastato stogą įsirėžia, kaip įtariama, antrasis dronas.
Pasak V. Zelenskio, šis pakartotinis smūgis buvo „nukreiptas prieš gelbėjimo tarnybų darbuotojus“.
Kryvyj Rihas per visą karą ne kartą patyrė Rusijos atakų. Pramoninis miestas yra už maždaug 60 km nuo fronto linijos.
Pastaraisiais mėnesiais Rusija suintensyvino Ukrainos miestų bombardavimą, o Jungtinės Tautos praneša, kad civilių aukų skaičius 2026 metais išaugo iki didžiausio lygio nuo pat pirmųjų karo mėnesių.