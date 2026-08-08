„Taip pat kalbėjome apie iššūkius, kurie Ukrainos laukia šią žiemą, kai dėl Rusijos smūgių praktiškai neliko sveikų šiluminių elektrinių, kai Rusijos raketos yra nukreiptos būtent į tai, kad ukrainiečių gyvenimas taptų nepakeliamas“, – žurnalistams Belgrade kalbėdamas kartu su Serbijos prezidentu Aleksandaru Vučičiumi sakė V. Zelenskis.
Volodymyras Zelenskis: Ukrainoje praktiškai neliko nenukentėjusių šiluminių elektrinių
2026-08-08 17:14
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šeštadienį pareiškė, kad dėl Rusijos smūgių jo šalyje, bandančioje pasirengti dar vienai invazijos žiemai, „praktiškai neliko sveikų šiluminių elektrinių“.
Volodymyras Zelenskis: Ukrainoje praktiškai neliko nenukentėjusių šiluminių elektrinių / AFP nuotr.