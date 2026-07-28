Vroclave dėl ukrainiečių poros užpuolimo sulaikyti du asmenys

„Šie vyrai jau turi teistumų. Vieną jų policijos antiteroristinių operacijų pareigūnai sulaikė, kai jis bandė išvykti iš Vroclavo“, – socialiniame tinkle „X“ rašė M. Kierwinskis.
Jis pabrėžė, kad „žiaurus smurtas niekada neliks nenubaustas“.
Socialiniuose tinkluose paskelbtame vaizdo įraše matyti, kaip trys vyrai žiauriai užpuola ukrainietį ir jo draugę, bandžiusią ginti savo partnerį.
Vroclavo miesto policijos vyriausiosios būstinės atstovė spaudai Aleksandra Freus pirmadienį naujienų agentūrai PAP sakė, kad nukentėjusieji yra 21 metų vyras ir 20 metų moteris, abu – Ukrainos piliečiai.
„Incidentas prasidėjo nuo ginčo parduotuvės eilėje, po kurio vyrai gatvėje užpuolė Ukrainos pilietį“, – teigė A. Freus ir pridūrė, kad užpuolimo motyvas, regis, yra etninė neapykanta.
Po užpuolimo moteris ir vyras greitosios pagalbos medikų buvo išvežti į ligoninę. Internete paskelbtose nuotraukose matyti, kad moteriai prireikė susiūti ausies žaizdą.
Kyjivas į incidentą sureagavo vėliau pirmadienį. Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha socialiniame tinkle „X“ pareiškė, kad Ukraina tikisi nešališko ir objektyvaus tyrimo.
„Kreipiuosi į tam tikrus Lenkijos politikus, kad jie nustotų kurstyti priešiškumą, kuris galiausiai gatvėse virsta nusikalstamais smurto aktais“, – pridūrė jis.
Lenkijos politiniame lauke veikia dvi kraštutinių dešiniųjų partijos – „Konfederacija“ ir „Lenkijos karūnos konfederacija“, kurios abi žinomos dėl savo antiukrainietiškos retorikos.
Tuo pat metu kai kurie pagrindinės opozicinės partijos „Teisė ir teisingumas“ (PiS) politikai taip pat ėmė laikytis kritiškesnių pozicijų dėl karinės paramos Ukrainai, išmokų ukrainiečių pabėgėliams ir kitų su Ukraina susijusių klausimų.
Dėl istorinių ginčų tarp dviejų kaimyninių valstybių kylant politinei įtampai kartu auga ir Lenkijos gatvėse bei politikoje juntamos antiukrainietiškos nuotaikos. Nepaisant to, Lenkija išlieka viena didžiausių Ukrainos karinių ir politinių rėmėjų.
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