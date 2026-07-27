Vroclave žiauriai sumušta ukrainiečių pora

Maksymas ir Nastia buvo užpulti prie maisto prekių parduotuvės. Žiniasklaidoje pasklido versija, kad užpuolikų motyvas – tautinė neapykanta ukrainiečiams, tačiau Vroclavo policija teigia, kad tai gali būti tiesa tik iš dalies.
Preliminariais duomenimis, agresijos priežastis buvo užpuolimo aukų ukrainietiškas akcentas.
Tačiau vienas Vroclavo policijos pareigūnas žiniasklaidai teigė, kad kiek anksčiau tarp jaunų ukrainiečių ir užpuolikų įvyko ginčas parduotuvėje. „Viskas rodo, kad tai taip pat galėjo būti užpuolikų veiksmų motyvas, tačiau, remiantis preliminariomis tyrėjų išvadomis, taip pat iš to seka, kad parduotuvėje tarp poros ir užpuolikų įvyko nesusipratimas“, – BBC News Ukraine sakė pareigūnas.
Užpuolimo aukoms prireikė medikų pagalbos.
Šiuo metu atliekami ikiteisminio tyrimo veiksmai, siekiant išsiaiškinti visas įvykio aplinkybes.
(be temos)