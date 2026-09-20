Vykstant parlamento rinkimams per masinę dronų ataką Maskvos srityje žuvo du žmonės

Sostinės meras Sergejus Sobianinas teigė, kad buvo perimta ir numušta daugiau nei 1 600 dronų, iš kurių 450 buvo nukreipti į Maskvą.
Jis apkaltino Ukrainą bandymu kištis į griežtai kontroliuojamus tris dienas vykstančius rinkimus, kurie turėtų dar labiau sustiprinti Vladimiro Putino valdžią.
„Precedento neturinti ataka buvo aiškiai suplanuota siekiant sutrikdyti rinkimus. Priešui tai nepavyko“, – socialiniame tinkle „Telegram“ pareiškė S. Sobianinas.
Maskvos srities gubernatorius Andrejus Vorobjovas socialiniame tinkle pranešė, kad dviejose skirtingose vietose žuvo mažiausiai du žmonės – 44-erių moteris ir pagyvenęs vyras.
A. Vorobjovas teigė, kad dronui įsirėžus į 21 aukšto pastatą kilęs gaisras taip pat privertė evakuoti 400 žmonių. Jis nenurodė dronų kilmės.
Kyjivas pastaraisiais mėnesiais suintensyvino tolimojo nuotolio dronų smūgių kampaniją prieš Rusiją, ypač nukreiptą prieš energetikos infrastruktūrą, siekdamas smogti gyvybiškai svarbiam Kremliaus pajamų šaltiniui, iš kurio finansuojamas jau penktus metus vykstantis karas.
„Apgadintas Maskvos naftos perdirbimo gamyklos teritorijoje esantis objektas“, – pridūrė S. Sobianinas, pažymėdamas, kad apie nukentėjusiuosius kol kas nepranešama, o įvykio vietoje dirba pagalbos tarnybos.
Ši didelė naftos perdirbimo gamykla pastaraisiais mėnesiais jau buvo nukentėjusi nuo Ukrainos smūgių.
Naujausias smūgis suduotas po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) pirmadienį pareiškė, esą Ukraina ir Rusija susitarė netaikyti smūgių viena kitos energetikos objektams.
Tai taip pat vyksta po to, kai rusai penktadienį pradėjo balsuoti pirmuose šalies parlamento rinkimuose nuo 2022-ųjų vasario, kai Maskva pasiuntė karius į Ukrainą ir sukėlė šimtus tūkstančių gyvybių nusinešusį konfliktą.
Rinkimuose leista dalyvauti tik V. Putiną ir Kremliaus karą palaikančioms partijoms. Maskva taip pat vykdo balsavimą okupuotose Ukrainos teritorijose.
Nors mažai kas abejoja, kad V. Putino partija „Vieningoji Rusija“ vėl lengvai iškovos pergalę, šis balsavimas leidžia įvertinti visuomenės paramą karui.
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