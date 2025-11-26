Vyras pripažino kaltę dėl išpuolio per futbolo klubo „Liverpool“ paradą

54 metų Paulas Doyle'as (Polas Doilas) prieš tai antradienį neigė kaltinimus dėl gegužės 26 dieną Liverpulio centre įvykusio incidento, kurio metu buvo sužeista dešimtys žmonių, įskaitant kūdikius ir vaikus, taip pat dėl tyčinio sunkaus kūno sužalojimo, tyčinio sužalojimo, muštynių ir pavojingo vairavimo.
Antrąją teismo proceso dieną P. Doyle'as, vilkintis kostiumą ir dėvintis akinius, verkė teisiamųjų suole, kai prisipažino kaltu dėl kiekvieno kaltinimo.
Nuosprendis jo byloje bus paskelbtas gruodį.
Teisėjas Andrew Menary liepė jam pasiruošti „tam tikros trukmės laisvės atėmimo bausmei“.
Šimtai tūkstančių futbolo aistruolių tą vakarą buvo susirinkę Liverpulio mieste šiaurės vakarų Anglijoje švęsti ilgai lauktos klubo pergalės.
Tačiau šventė virto panika ir siaubu, kai į minią rėžėsi automobilis, sužalojęs mažiausiai 134 žmones.
Incidento metu niekas nežuvo, tačiau 50 žmonių prireikė gydymo ligoninėje.
Žmonės šventė klubo iškovotą rekordinį dvidešimtąjį Anglijos aukščiausiosios lygos čempionų titulą, kai ankstesnę dieną baigėsi „Premier“ lygos sezonas.
„Liverpool“ žaidėjai, stebint šimtams tūkstančių sirgalių, miesto krantinėje demonstravo trofėjų.
Kai kurie centrinės miesto dalies keliai buvo uždaryti įprastam eismui, kad paradas galėtų pravažiuoti.
Policija greitai paskelbė, kad incidentas nėra teroristinis aktas. Tačiau išpuolio aplinkybės iš esmės liko neaiškios.
Karūnos prokuratūros vyriausioji regioninė prokurorė Sarah Hammond sakė, kad P. Doyle'as „pagaliau pripažino, jog tyčia rėžėsi į nekaltų žmonių minią“.
Ji pažymėjo, kad iš jo automobilio vaizdo kameros įrašo matyti, jog jis „vis labiau nervinosi dėl minios“ ir kad „užuot palaukęs, kol ji praeis, jis sąmoningai važiavo į ją, verždamasis kiaurai“.
„Įvažiavimas automobiliu į minią yra apgalvotas smurto aktas“, – pridūrė ji.
„Tai nebuvo Paulo Doyle'o klaidos akimirka – tai buvo jo pasirinkimas, kurį jis padarė tą dieną ir kuris šventę pavertė chaosu“, – teigė S. Hammond.
Baudžiamieji kaltinimai susiję su 29 nukentėjusiaisiais, įskaitant aštuonis vaikus. Jauniausiam iš jų buvo šeši mėnesiai.
Vietoje sulaikytas trijų vaikų tėvas P. Doyle'as iki nuosprendžio paskelbimo liks kalėjime.
Iš pradžių jis buvo kaltinamas septyniais nusikaltimais, tačiau rugpjūčio mėnesį kaltinamasis aktas buvo papildytas 24 naujais punktais.
