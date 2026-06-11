Zaporižios AE vėl liko be išorinio elektros tiekimo

Trečiadienio vakarą automatiškai buvo atjungta į elektrinę vedanti aukštos įtampos elektros linija, pranešė jėgainės vadovybė. Elektros tiekimą perėmė atsarginiai dyzeliniai generatoriai. Padidėjęs radioaktyvumas nebuvo užfiksuotas.
„Naktis Enerhodare ir Zaporižios atominės elektrinės apylinkėse praėjo palyginti ramiai“, – Rusijos valstybinei naujienų agentūrai TASS sakė Maskvos paskirta elektrinės komunikacijos vadovė Jevgenija Jašina. Būta tik pavienių dronų atakų. Tačiau esą visas miestas liko be elektros tiekimo.
Rusija užėmė atominę elektrinę pirmosiomis 2022 m. pradėto karo dienomis. Dėl karinių veiksmų jėgainės darbas buvo sustabdytas. Abi pusės praeityje ne kartą kaltino viena kitą kariniais veiksmais elektrinės apylinkėse keliant grėsmę branduoliniam saugumui.
Tarptautinė atominės energijos agentūra (TATENA) elektrinėje dislokavo savo stebėtojus ir paragino karo šalis laikytis santūrumo.