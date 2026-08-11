 Zelenskis: atsakomieji smūgiai Rusijos gilumoje tęsis

Zelenskis: atsakomieji smūgiai Rusijos gilumoje tęsis

2026-08-11 07:05
ELTOS inf.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė apie tolesnius atsakomuosius smūgius Rusijos gilumoje. Savo vakariniame vaizdo kreipimesi jis pirmadienio vakarą nurodė į prieš tai jau Generalinio štabo patvirtintą smūgį Rusijos pramonei Tobolske Sibire. Bus rengiamos tolesnės atakos Rusijos gilumoje, kad Maskvai būtų parodyta, jog būtina taika, pabrėžė V. Zelenskis.

Volodymyras Zelenskis
Volodymyras Zelenskis / Scanpix nuotr.

Jis įspėjo ir dėl Šiaurės Korėjos. Maskva gavo iš Pchenjano papildomų balistinių raketų ir ruošiasi dar vieno Šiaurės Korėjos karių kontingento atvykimui, kalbėjo prezidentas, tačiau įrodymų nepateikė. Šiaurės Korėjos ginklai bendradarbiaujant su Rusija esą buvo patobulinti.

Jau savaitgalį V. Zelenskis sakė, kad Rusija iš Šiaurės Korėjos gali sulaukti gerokai daugiau karių nei iki šiol manyta. Jo teigimu, jų skaičius gali siekti iki 50 tūkst.

Rusija jau puspenktų metų kariauja prieš Ukrainą. Šiaurės Korėjos kariai jau dalyvavo operacijose Rusijoje 2024 ir 2025 m., kad išstumtų ukrainiečių pajėgas iš Vakarų Rusijos Kursko srities.

Gindamasi nuo Rusijos, Ukraina praėjusiais mėnesiais smarkiai išplėtė pirmiausiai savo atsakomuosius smūgius dronais.

Šiame straipsnyje:
Volodymyraas Zelenskis
Ukraina
atsakomieji smūgiai Rusijai

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