Zelenskis atsikirto Teheranui: jūs jau užpuolėte Ukrainą

Interviu su Jungtinės Karalystės naujienų portalu „Sky News“ V. Zelenskio buvo paklausta, ar jis nejaučia nerimo dėl galimo Irano atsako į minėtą smūgį.
„O ko reikėtų tikėtis, kai Iranas nuo pat pirmųjų karo metų perdavinėjo Rusijai naujas technologijas?“ – klausė V. Zelenskis.
„Tai buvo dronai „Shahed“. Pirmaisiais karo metais jie perdavė tūkstančius šių dronų. Vėliau išdavė licencijas. Ką jie padarė? Ar jie mus užpuolė? Manau, kad taip“, – paaiškino Ukrainos prezidentas.
Kaip rašė ELTA, Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Araghchi sekmadienį įspėjo, kad jo šalis atsakys į minėtą Ukrainos ataką, ir tikino, esą Iranas kare Ukrainoje nedalyvauja.
Šis jo įspėjimas nuskambėjo po Ukrainos prezidento pareiškimo, kad Kyjivas Kaspijos jūroje surengė ilgojo nuotolio smūgius prieš laivus, gabenančius su Iranu susijusį karinį krovinį.
„Zelenskis atakavo Irano komercinį laivą, pražudydamas jūrininką“, – platformoje „X“ rašė A. Araghchi.
Irano užsienio reikalų ministras šią Ukrainos ataką vadino „akivaizdžiu JT chartijos pažeidimu, padarytu Izraelio nurodymu, šiam siekiant įtraukti Europą į savo karą“.
Jis pridūrė pokalbiuose su Europos Sąjungos (ES) atstove Kaja Kallas ir Rusijos užsienio reikalų ministru Sergejumi Lavrovu pareiškęs, kad Kyjivo veiksmai „negali būti palikti be atsako“.
Irano užsienio reikalų ministerija teigė, kad po atakos laivas „sprogo, žuvo vienas jūrininkas, dar keli liko sužeisti“.
„(Iranas – ELTA) niekada nesikišo į konfliktą tarp Rusijos ir Ukrainos“, – teigiama Irano ministerijos pareiškime.
Savo ruožtu Ukrainos žvalgybos tarnybos platformoje „Telegram“ pranešė, kad dronų atakos buvo surengtos prieš „krovininius laivus, kuriems taikomos tarptautinės sankcijos, naudotus karinių krovinių transportavimui tarp Irano ir Rusijos“.
Pasak Irano valstybinės televizijos, šalies užsienio reikalų ministerija šeštadienį į Teheraną iškvietė Ukrainos reikalų patikėtinį, kad pareikštų protestą dėl šio „priešiško ir nusikalstamo veiksmo“.
„Kyiv Post“ primena, kad nuo 2022 m. Rusija naudoja didelį skaičių Irano suprojektuotų „Shahed“ kovinių dronų prieš Ukrainos miestus ir infrastruktūrą. Vėliau Maskva pradėjo „Shahed“ tipo dronų „Geran“ gamybą šalies viduje.
Praėjusį lapkritį Ukrainos gynybos žvalgyba (HUR) pranešė, kad Rusija mūšio lauke Ukrainoje išbandė Irano dronus „Shahed-107“, kad įvertintų jų veiksmingumą prieš Vakarų gynybos sistemas.