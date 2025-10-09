Zelenskis: degalų trūkumas Rusijoje jau artėja prie 20 procentų

„Ukraina pasiekia išties reikšmingų dalykų, tai rodo mūsų ilgalaikės sankcijos Rusijai. Mūsų duomenimis, Rusijoje degalų trūkumas jau artėja prie 20 proc., kalbant apie benziną. Jie jau naudoja dyzelino atsargas, kurias taupė juodai dienai“, – sakoma V. Zelenskio vaizdo įraše.
Valstybės vadovas pabrėžė, kad Vladimiras Putinas atmetė visus pasiūlymus nutraukti karą – tiek Ukrainos, tiek Amerikos, todėl teisinga, kad Rusija pajustų visą karo kainą.
„Mūsų ilgojo nuotolio smūgiai tapo taiklesni. Mūsų partneriai rengia naujas sankcijas, mes ypač susitelkę į tas sankcijas ir jų sritis, kurioms anksčiau dažnai pristigdavo dėmesio. Rengiame naujus susitikimus su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis, taip pat susitikimus Europoje. Svarbu tai, kad neatmetame jokio realaus kelio į taiką, tačiau esame įsitikinę, kad Rusiją galima tik priversti“, – sakė V. Zelenskis.
Anksčiau pranešta, kad rugsėjį Baltarusijos benzino eksportas į Rusiją geležinkeliais išaugo keturis kartus lyginant su ankstesniu mėnesiu, Maskvai siekiant išspręsti degalų trūkumo problemą, sukeltą Ukrainos atakų prieš jos energetikos infrastruktūrą.