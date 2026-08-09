Zelenskis: planuojama mobilizacija Putinas siekia daryti spaudimą Europai

Neviešinamas planas pašaukti šimtus tūkstančių rusų į karinę tarnybą gali būti skirtas ne tik karui Ukrainoje, bet ir psichologiniam spaudimui Europos šalims daryti, interviu Ukrainos transliuotojams šeštadienį sakė V. Zelenskis.
„Kodėl? Kad parodyčiau, jog rudenį sutelksiu pusę milijono žmonių. Ir šį pusę milijono nebūtinai dislokuosiu vien Ukrainoje“, – paaiškino V. Zelenskis.
Ukrainos lyderis teigė, kad Putinas ir toliau nerodo jokio noro užbaigti karą sąžiningomis sąlygomis.
„Užuot tą daręs, jis bando pasiekti bent simbolinių laimėjimų, kuriais galėtų pateisinti savo tautai milžiniškus nuostolius“, – sakė jis.
Ukrainai suintensyvinus dronų atakas prieš taikinius Rusijos gilumoje Rusijos kariuomenė netoli Maskvos įrengė tris oro gynybos žiedus.
„Be savo oro pajėgų, be visko kito, ką jie turi“, – sakė V. Zelenskis.
„Iš esmės jie saugo viską, ką naudoja mums pulti, puikiai žinodami, kad mes jiems atsilyginsime tuo pačiu“, – pabrėžė Ukrainos vadovas.
Pasak jo, kad sukurtų tokį skydą, Rusijos karinės pajėgos turėjo „sutelkti visas savo oro gynybos sistemas iš kiekvieno milžiniškos teritorijos kampelio“.
Kaip skelbta, liepos pabaigoje V. Zelenskis interviu portalui „Sky News“ teigė, kad, Ukrainos žvalgybos duomenimis, po Valstybės Dūmos rinkimų rugsėjį Kremliaus lyderis V. Putinas ketina vykdyti mobilizaciją ir planuoja pašaukti nuo 300 iki 500 tūkst. rusų.