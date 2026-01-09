Zelenskis prašo aiškios pasaulio reakcijos į masinę Rusijos ataką

Per masinę nakties ataką sostinėje Kyjive žuvo keturi žmonės.
„Reikalinga aiški pasaulio reakcija. Visų pirma iš Jungtinių Valstijų, į kurių signalus Rusija iš tiesų atkreipia dėmesį“, – sakė V. Zelenskis socialiniuose tinkluose.
„Rusija turi gauti signalų, kad jos pareiga yra sutelkti dėmesį į diplomatiją, ir turi jausti pasekmes kiekvieną kartą, kai vėl susitelkia į žudynes ir infrastruktūros naikinimą“, – pridūrė jis.
Ukraina penktadienį pareiškė, kad Rusijos naktinis puolimas dronais ir raketomis, įskaitant ir hipergarsinę raketą „Orešnik“, kelia grėsmę Europai ir yra išbandymas Kyjivo sąjungininkams.
„Toks smūgis netoli ES ir NATO sienos yra rimta grėsmė Europos žemyno saugumui ir išbandymas transatlantinei bendruomenei. Reikalaujame stiprių atsakomųjų veiksmų į neatsakingus Rusijos veiksmus“, – socialiniame tinkle rašė užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha.
Maskva teigė, kad „Orešnik“ panaudojo reaguodama į gruodžio mėnesį esą įvykdytą drono smūgį į Rusijos vadovo Vladimiro Putino rezidenciją.
Ukraina paneigė, kad ji surengė tokią ataką, o JAV prezidentas Donaldas Trumpas, kuris siekia, kad abi pusės susitartų dėl taikos susitarimo, sakė netikintis, kad toks smūgis apskritai įvyko.
„Absurdiška, kad Rusija bando pateisinti šį smūgį suklastota „Putino rezidencijos ataka“, kurios niekada neįvyko“, – savo pareiškime pridūrė A. Sybiha, apibūdindamas Rusijos įvykių versiją kaip V, Putino haliucinacijas.
Ataka su raketa „Orešnik“ panašu, kad buvo nukreipta į „infrastruktūros objektus“ vakariniame Ukrainos mieste Lvive, netoli ES ir NATO narės Lenkijos sienos.