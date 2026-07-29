Zelenskis: Putinas praranda iniciatyvą kare

Jis pabrėžė, kad Rusija tęsia karą nepaisydama jos patiriamų didelių nuostolių.
„Putinas kas mėnesį praranda 30 tūkst. karių. Nuostoliai dideli, tačiau jis nenori šio karo nutraukti. Tad dabar iniciatyva nėra Putino rankose“, – kalbėjo Ukrainos prezidentas.
Jis pridūrė, kad Kyjivas toliau siekia paliaubų, kurios galėtų sudaryti sąlygas galutiniam konflikto sprendimui, tačiau V. Putinas, anot jo, vis dar nenori užmegzti jokio dialogo.
„Kiekvieną dieną prašome nutraukti šį karą (...), susitarti dėl paliaubų tam tikram laikotarpiui ir suteikti diplomatams galimybę derėtis. Bet Putinas to nenori. Būtent tai ir yra problema“, – sakė Ukrainos prezidentas.
V. Zelenskis taip pat pabrėžė, kad karas tapo inovacijų lenktynėmis.
„Suprantame, kad šis karas keičiasi kas tris, šešis mėnesius. Turime keisti technologijas. Turime būti greitesni už Putiną, nes Putinas turi daugiau žmonių (…), o mes turime išsaugoti savo žmones ir naudoti daugiau technologijų nei žmonių“, – sakė jis.
Pasak Ukrainos prezidento, kai V. Putinas plataus masto invazijos pradžioje tvirtino, esą Rusija Ukrainą užims per dvi ar tris dienas, nedaug kas galėjo įsivaizduoti, kokie pokyčiai laukia.
„Dabar mes kuriame puikią karinės technologijos pramonę. Turime 500 įmonių, turinčių labai pažangias technologijas“, – tikino V. Zelenskis.
Kaip skelbta, Ukrainos prezidentas ir JAV prezidentas Donaldas Trumpas Vašingtone aptarė licencijavimą amerikietiškų „Patriot“ oro gynybos sistemų raketų gamybai Ukrainoje.