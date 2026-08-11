Zelenskis: Rusija į Zaporižią paleido Šiaurės Korėjos raketas

„Miestas buvo atakuotas Šiaurės Korėjos balistinėmis raketomis, „Cirkonais“ ir valdomomis aviacinėmis bombomis“, – sakė V. Zelenskis, turėdamas galvoje Rusijos hipergarsinių sparnuotųjų raketų sistemą „Cirkon“.
Apie naktinės atakos aukas platformoje „Telegram“ pranešė Zaporižios srities karinės administracijos vadovas Ivanas Fedorovas.
„Per naktinę priešo ataką prieš Zaporižią žuvo šeši žmonės ir 19 buvo sužeista. Rusai surengė masinę kombinuotą raketų ir valdomų aviacinių bombų ataką prieš regiono centrą. Apgadinti keturi daugiabučiai ir negyvenamieji pastatai“, – rašė I. Fedorovas ir pridūrė, kad visos aukos gauna būtiną pagalbą.
Vakariniame kreipimesi pirmadienį V. Zelenskis buvo paskelbęs įspėjimą dėl Šiaurės Korėjos. Maskva gavo iš Pchenjano papildomų balistinių raketų ir ruošiasi dar vieno Šiaurės Korėjos karių kontingento atvykimui, kalbėjo Ukrainos prezidentas, tačiau įrodymų nepateikė. Šiaurės Korėjos ginklai bendradarbiaujant su Rusija, pasak jo, buvo patobulinti.
Jau savaitgalį V. Zelenskis sakė, kad Rusija iš Šiaurės Korėjos gali sulaukti gerokai daugiau karių nei iki šiol manyta. Jo teigimu, jų skaičius gali siekti iki 50 tūkst.
Rusija jau puspenktų metų kariauja prieš Ukrainą. Šiaurės Korėjos kariai jau dalyvavo operacijose Rusijoje 2024 ir 2025 m., kad išstumtų ukrainiečių pajėgas iš Vakarų Rusijos Kursko srities.
Gindamasi nuo Rusijos, Ukraina praėjusiais mėnesiais smarkiai išplėtė pirmiausiai savo atsakomuosius smūgius dronais.
Pirmadienį V. Zelenskis paskelbė apie tolesnius atsakomuosius smūgius Rusijos gilumoje. Jis minėjo prieš tai jau Generalinio štabo patvirtintą smūgį Rusijos pramonei Tobolske Sibire. Bus rengiamos tolesnės atakos Rusijos gilumoje, kad Maskvai būtų parodyta, jog taika yra būtina, pabrėžė Ukrainos prezidentas.
Rusija dega
Praėjusią naktį Rusijos Tolimuosiuose Rytuose, daugiau nei už 6 000 kilometrų nuo Ukrainos, kilo gaisras naftos perdirbimo gamykloje, o Voronežo srityje buvo atakuotas didžiausiam Rusijos internetiniam mažmenininkui „Wildberries“ priklausantis logistikos centras, pranešė monitoringo kanalai, o juos cituoja „The Kyiv Independent“.
„Telegram“ kanalo „Exilenova Plus“ duomenimis, Chabarovsko krašte, Komsomolsko prie Amūro mieste, kilo gaisras naftos perdirbimo gamykloje. Kol kas neaišku, kas galėjo jį sukelti.
Tuo tarpu Voronežo srityje, Novaja Usmanės kaime esančiame „Wildberries“ logistikos centre, po serijos sprogimų, kuriuos sukėlė Ukrainos smūgiai, viskas taip pat paskendo liepsnose, pranešė „Telegram“ kanalas „Supernova Plus“.
Voronežo srities gubernatorius Aleksandras Gusevas pranešė, kad per Ukrainos dronų ataką regione žuvo 49 metų vyras, o dar du žmonės buvo sužeisti. A. Gusevas teigė, kad visi 15 dronų buvo numušti, o aukos atsirado dėl krentančių dronų nuolaužų.
Dar vienas gaisras užfiksuotas elektrinėje, esančioje maždaug 4 300 km nuo Ukrainos, Irkutsko srities Angarsko mieste, pranešė „Exilenova Plus“.
Kaip pranešė „Supernova Plus“, Orsko mieste, esančiame maždaug už 1 500 km nuo Ukrainos, Orenburgo srityje, Ukrainos pajėgos smogė naftos perdirbimo ir mechanikos gamykloms.
„Kyiv Independent“ šių duomenų iš karto patikrinti negalėjo.
Ukraina reguliariai smogia karinei infrastruktūrai giliai Rusijos teritorijoje ir okupuotose teritorijose, siekdama sumažinti Maskvos gebėjimą tęsti karą.
Rugpjūčio 10-osios naktį Ukrainos pajėgos smogė Rusijos naftos perdirbimo gamyklai Tatarstane ir kariniams taikiniams okupuotose Ukrainos teritorijose, o Rusija teigė, kad jos oro gynybos pajėgos visoje šalyje perėmė 456 Ukrainos dronus.
Tą pačią naktį Ukrainos pajėgos taip pat smogė naftos chemijos gamyklai „Tobolskneftechim“ Tiumenės srityje, pranešė Generalinis štabas. Nukentėjęs objektas yra Tobolsko mieste, maždaug už 2 200 km nuo Ukrainos ir Rusijos sienos.
Pastarosiomis savaitėmis tarp Ukrainos taikinių buvo keli sandėliai, priklausantys Rusijos įmonei „Wildberries“.
Rugpjūčio 7 d. Ukrainos pajėgos smogė šios Rusijos internetinės prekybos milžinės logistikos centrui Jekaterinburge, pranešė nepriklausomas Rusijos žiniasklaidos šaltinis „ASTRA“, o vėliau patvirtino ir pati įmonė.
Kitas „Wildberries“ sandėlis Tulos srityje užsidegė po to, kai rugpjūčio 5-osios naktį jį atakavo Ukrainos dronai, pranešė valdžios institucijos.
„Wildberries“ savo interneto svetainėje siūlo įvairią karinę įrangą, įskaitant dronų komponentus ir neperšaunamas liemenes.
Liepos mėnesį ES įvedė sankcijas bendrovės bankininkystės padaliniui dėl jo finansinio indėlio į Rusijos valstybės biudžetą. „Wildberries“ taip pat vaidina svarbų vaidmenį Rusijos vartojimo ekonomikoje.