Zelenskis: Rusija pirmą kartą paragavo ukrainietiškų balistinių raketų

Apie tai pirmadienį rašo ukrainiečių naujienų agentūra UNIAN.
Pasak V. Zelenskio, smūgiuota į vieną svarbiausių Rusijos naftos pramonės įmonių, taip pat į rusų logistikos objektą.
Tai buvo pirmasis oficialus balistinės raketos „Pelican“, žinomos kaip FP-7, panaudojimas.
„Tai milijardai dolerių, remiančių karo mašiną (...). Sankcijos taip pat buvo pritaikytos įmonei Voronežo srityje. Maskva neturėtų kurti daugiasluoksnių oro gynybos žiedų kitų regionų sąskaita, o baigti savo brutalų karą ir pasirinkti taiką. (...) Ačiū visiems, kurie didina ukrainiečių tolimojo nuotolio ugnį“, – pabrėžė prezidentas.
Remiantis „Telegram“ kanalais, ukrainiečių pajėgos atakavo Kapotino naftos perdirbimo gamyklą ir Sofjino logistikos technologijų parką. Naftos perdirbimo gamykloje pranešta apie didelį gaisrą. Maskvos srities gubernatorius Andrejus Vorobjovas pareiškė, kad per smūgį žuvo du žmonės, o dar šeši buvo sužeisti.
Jokio įspėjimo
Rugsėjo 20 d. per masinę dronų ataką prieš Maskvą Rusijos valdžia gyventojų apie pavojų neįspėjo nei sirenomis, nei SMS žinutėmis.
Karo studijų instituto (ISW) analitikų vertinimu, taip elgtasi nenorint pakenkti rinkėjų aktyvumui paskutinę balsavimo Valstybės Dūmos rinkimuose dieną.
„Rugsėjo 20 d., paskutinę balsavimo Valstybės Dūmos rinkimuose dieną, Maskvos srities valdžia neįjungė oro pavojaus sirenų ir nesiuntė SMS įspėjimų apie atakos grėsmę, nors anksčiau tai darydavo net smūgių mastas būdavo gerokai mažesnis“, – teigiama analitikų ataskaitoje.
Tačiau, kaip pažymėjo ISW, Rusijos valdžia ėmėsi jau įprastos priemonės – apribojo mobilųjį ryšį, šįkart net oficialiai nepaaiškinusi priežasties.
Maskvos srities gyventojai gubernatoriaus Andrejaus Vorobjovo kanale platformoje „Telegram“ skundėsi, kad nebuvo įspėti apie oro ataką, tačiau vėliau galimybė komentuoti šiame kanale buvo išjungta.
Remdamiesi šiomis aplinkybėmis ISW analitikai padarė išvadą, kad Kremliui didelis rinkėjų aktyvumas buvo svarbiau už žmonių saugumą.
Naktį į 2026 m. rugsėjo 20 d. prieš Maskvą ir Maskvos sritį buvo įvykdyta masinė dronų ataka. Rusijos valdžios duomenimis, sostinės link skrido šimtai dronų. Maskvos meras Sergejus Sobianinas savo ruožtu patvirtino smūgius Maskvos naftos perdirbimo gamyklos teritorijoje ir pranešė, kad buvo apgadintas gyvenamasis namas.
Maskvos srityje, pasak gubernatoriaus A. Vorobjovo, žuvo du žmonės, dar šeši buvo sužeisti. Taip pat pranešta apie gaisrus logistikos technologijų parko „Sofjino“ teritorijoje. Pasirodė ir pranešimų apie gaisrą Maskvos naftos perdirbimo gamykloje Kapotnios rajone.
Dėl atakos buvo įvesti apribojimai Maskvos oro uostuose: daugiau kaip 400 skrydžių vėlavo arba buvo atšaukti, o dalis lėktuvų nukreipti į atsarginius oro uostus.