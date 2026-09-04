Zelenskis: Rusijos dronas Kyjive smogė SBU būstinei

Naujienų agentūros AFP korespondentas netoli įvykio vietos matė stovinčius greitosios pagalbos automobilius.
„Kalbėjausi su SBU vadovu Oleksandru Pokladu. Deja, Rusijos dronas pataikė į centrinį SBU pastatą Volodymyro gatvėje Kyjive, esantį priešais Šv. Sofijos soborą“, – socialiniame tinkle „Telegram“ nurodė V. Zelenskis ir pridūrė, kad dronas buvo nukreiptas tiesiai į SBU vadovo kabinetą.
„Aš pavedžiau Pokladui užduotį tinkamai, reikšmingai ir – jei įmanoma – simetriškai atsakyti į šią Rusijos ataką, kai tik viskas bus paruošta“, – sakė V. Zelenskis.
Pasak Kyjivo mero Vitalijaus Klyčko, per ataką nukentėjo mažiausiai penki žmonės.
Naujienų portalo „Ukrainska Pravda“ paskelbtoje nuotraukoje matyti, kaip iš mažiausiai dviejų pastato langų veržiasi juodi dūmai, o lauke stovi ugniagesių mašina.
Didelė eskalacija, reikalaujanti ryžtingų atsakomųjų veiksmų.
Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha penktadienį pasmerkė Rusijos dronų ataką, kurios taikinys buvo SBU vadovo biuras.
„Rusijos ataka prieš Ukrainos saugumo tarnybos būstinę yra didelė eskalacija, reikalaujanti ryžtingų atsakomųjų veiksmų“, – socialiniuose tinkluose teigė Sybiha.
„Maskva surengė šį smūgį atnaujindama pastangas siekti taikos – taip atskleisdama savo tikrąjį diplomatijos atmetimą“, – sakė jis.
Pastarosiomis savaitėmis Rusija suintensyvino savo dienos metu vykdomus smūgius prieš Ukrainą, kartais naudodama reaktyvinius dronus, kuriuos oro gynybai sunkiau sunaikinti.