Zelenskis: Rusijos pareigūnai turi nutraukti karą, antraip jiems teks ieškoti slėptuvių

„Jie turi žinoti, kur yra slėptuvės, – interviu „Axios“ sakė V. Zelenskis. – Jiems to reikia. Jei jie nesustabdys karo, jiems to bet kokiu atveju reikės.“
Atsakydamas į JAV prezidento Donaldo Trumpo ir jo dešiniųjų vyriausybės kritiką dėl neribotam laikui atidėtų rinkimų karo metu Ukrainoje, V. Zelenskis „Axios“ taip pat sakė, kad nesieks likti valdžioje, kai bus atkurta taika.
„Mano tikslas – užbaigti karą“, o ne toliau kandidatuoti į pareigas, sakė jis.
Rusija okupavusi apie 20 proc. Ukrainos teritorijos ir nuo 2022 metų, kai pradėjo plataus masto invaziją, nuolat apšaudo civilinius ir karinius objektus visoje šalyje.
Tačiau Rusijos pajėgos pirmą kartą smogė Ukrainos vyriausybės pastatui sostinėje Kyjive tik šį mėnesį.
V. Zelenskis teigė, kad Ukraina nesitaikys į civilius Rusijoje, nes „mes nesame teroristai“.
Tačiau jis užsiminė, kad Ukraina tikisi gauti galingesnį amerikietišką ginklą, kurio jis neįvardijo, kad galėtų smogti giliai Rusijoje.
„Axios“ citavo V. Zelenskį, sakiusį, kad jis šią savaitę per susitikimą Niujorke pasakė D. Trumpui, „ko mums reikia – vieno dalyko“.
„Jei turėsime tokių tolimojo nuotolio ginklų iš Jungtinių Valstijų, mes juos panaudosime“, – sakė jis „Axios“.
JAV ir Europos parama Ukrainos gebėjimui smogti giliai Rusijoje dažnai svyravo, o Vašingtonas ir Europos sostinės nerimauja, kad Maskva dėl to gali išplėsti konfliktą.
Tačiau Ukraina dabar dažnai atakuoja Rusijos energetikos pramonės objektus, o V. Zelenskis teigė, kad D. Trumpas jam uždegė žalią šviesą tai tęsti.
Ukrainos vadovas nurodė, kad D. Trumpas jam pasakė, jog „pritaria tam, kad galėtume atsakyti (smūgiais) energetikai“.